Atac la un mall din Manchester. Cinci persoane au fost înjunghiate - VIDEO 

Poliția britanică spune că cinci persoane au fost înjunghiate la mall-ul din Manchester, iar Poliția de combatere a terorismului conduce investigația.”Având în vedere locul incidentului și natura sa, ofițerii poliției de combatere a terorismului conduc investigațiile”, a indicat poliția într-un comunicat, care precizează că rămâne ”deschisă” și altor piste, potrivit Hotnews.ro.

Poliția a informat că autorul. un bărbat în jur de 40 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de atac deosebit de grav.

Serviciul de ambulanță britanic a transmis că patru persoane sunt îngrijite după incidentul de la centrul comercial.

Martori oculari povestesc despre scene de haos în timp ce un număr mare de polițiști și echipe de salvare au descins în zonă, chiar înainte de ora prânzului.

Just heard about a knife attack in Manchester. Male suspected to have stabbed four people before being arrested by Armed police. Thankful for their quick response in catching him. Hopefully more will become apparent on the situation later on down the line pic.twitter.com/4NfWFFC4Vv