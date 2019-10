O femeie cu voce de soprană cântă la metrou, în Rusia - VIDEO VIRAL

Imaginile au devenit virale și toată lumea a vrut să-i afle povestea blondei cu vocea de aur care i-a cucerit pe cei care călătoresc cu metroul din Los Angeles, a notat ABC.

Emily Zamourka are 52 de ani și a imigrat din Rusia în Statele Unite în urmă cu 28 de ani. Ea a fost profesoară de pian și de vioară, dar o boală grea a făcut-o să-și cheltuie toți banii.

Din 2016, a început să cânte la vioară pe străzi după ce nu a mai putut să-și plătească facturile medicale, însă instrumentul, care valora aproximativ 10.000 de euro, i-a fost furat.

Fără vioară, Emily a a început să cânte prin stațiile de metrou, pentru a câștiga bani, dar și pentru că îi place acustica de acolo.

Cei încântați de vocea ei au deschis mai multe conturi pe numele ei, iar sute de americani au transferat bani.

Internauții au îndemnat autoritățile să îi găsească femeii un loc de muncă. Mulți spun chiar că ar vrea să se ducă la un spectacol de operă în care să cânte Emily Zamourka.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX