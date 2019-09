Cornel, scafandrul român devenit erou în Bulgaria, după ce a salvat două persoane de la înec

Cornel Uță se afla în vacanță la Nisipurile de Aur, în Bulgaria, cu iubita lui, Mihaela pentru a sărbători patru ani de relație. Vineri, după ce au stat la plajă, Cornel și Mihaela au plecat spre hotel, însă scafandrul a văzut că două persoane, români – un licean de 17 ani din Craiova și unchiul lui, erau în pericol să se înece.

Tânărul fusese luat de valuri, iar unchiul său intrase după el pentru a-l salva. Cornel nu a stat pe gânduri și a sărit în ajutorul lor, deși steagul roșu era ridicat de salvamari și valurile erau mari.

„Mi-am zis că trebuie să rezist 2-3 minute pentru că sigur vor veni salvamarii după mine. Era vorba de acele minute vitale pentru a-i ţine în viaţă pe cei doi. Am ajuns la ei relativ repede, deşi curenţii erau foarte mari. M-a ajutat faptul că erau apropiaţi şi am putut să intru pe sub ei şi să-i apuc. Apoi uşor i-am luat pe piept şi am împins spre mal, deşi curenţii ne trăgeau în larg. Cel tânăr era deja inconştient, dar am simţit că va trăi. La 10 metri de mal am simţit mâna unui salvamar care a ajuns la noi. Atunci am realizat că vom trăi toţi trei. Ajuns la mal l-am asezat pe tânăr în poziţia de siguranţă şi i-am dat primul ajutor.

După ce lucrurile s-au liniştit, cel salvat a venit la Cornel: „Vă mulţumesc din suflet că ne-aţi ţinut în viaţă. Eu şi nepotul meu trăim datorită dumneavoastră”. „Sunteţi români?”. „Da. Şi vreau să vă spun că atunci când aţi pus mâna pe mine am simţit că Dumnezeu nu ne va lăsa acolo. Pentru noi sunteţi Dumnezeu!””, a mai povestit scafandrul.