Suedia oferă șase luni de concediu angajaților care vor să devină patroni

Ambasada Suediei la București a postat pe Facebook link-ul unui articol privind o facilitate neobisnuita. Astfel, angajatii din aceasta tara au dreptul de a cere 6 luni de concediu pentru a deveni antreprenori.

Masura, insa, nu este recenta. Persoanele care lucreaza in Suedia stiu ca acest beneficiu este valabil inca din 1999. "The Right to Leave to Conduct a Business Operation Act" le garanteaza angajatilor dreptul de a-si lua un concediu de pana la maximum 6 luni pentru a-si porni propria companie. Una dintre conditiile care trebuiesc indeplinite pentru a obtine aceasta facilitate este ca angajatul sa nu aiba o initiativa antreprenoriala care sa concureze direct cu firma de la care isi ia concediu. Poate fi luat o singura data per angajat si trebuie sa fi lucrat timp de minimum 6 luni la aceeasi firma/institutie pentru a putea cere acest drept.

Cele 6 luni de concediu nu sunt platite, insa prin aceasta cerere formala angajatii vor putea reveni fara nicio obligatie in plus la locul de munca in cazul in care afacerea nu merge suficient de bine sau nu ajung la o capitalizare eficienta.

sursa: ideideafaceri.ro

