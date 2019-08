Coca Cola a stârnit controverse cu o reclamă pro-LGBT, difuzată în Ungaria

Coca-Cola difuzează reclame în Ungaria care includ cupluri de acelaşi sex sărutând şi îmbrăţişând sticlele cu băutura răcoritoare. Compania se confruntă cu repercusiuni din partea politicienilor ungari şi a activiştilor conservatori, însă nu plănuieşte să renunţe, relatează CNN.

"Compania Coca-Cola depune eforturi pentru diversitate, incluziune şi egalitate în afacerea noastră şi sprijinim totodată drepturile societăţii", a transmis un purtător de cuvânt al acesteia. În calitate de susţinător al comunităţii LGBTQI, credem că fiecare are dreptul de a iubi persoana pe care o alege. Campania din prezent care se difuzează în Ungaria reflectă aceste valori".

Cel puţin un lider al partidului de guvernământ Fidesz şi al mass-media conservatoare au cerut boicotarea produselor sau interzicerea seriei "Love is Love" a companiei.

Coca-Cola a lansat campania "Love is Love" (dragostea este dragoste) în Ungaria cu câteva zile înainte de festivalul de la Sziget, care urmează să înceapă la Budapesta în această săptămână. Posterele conţin slogane precum "Zero zahăr, zero prejudiciu".

În prezent, autorităţile ungare recunosc uniunile legale pentru cuplurile de acelaşi sex, dar partidul Fidesz şi liderul său, premierul Viktor Orban, se opun legalizării căsătoriilor cu persoane de acelaşi sex. Un raport recent al ILGA a cerut, de asemenea, parlamentarilor ungari să facă mai multe pentru a preveni discriminarea faţă de membrii comunităţii LGBTQI din Ungaria.

surse: CNN, news.ro

