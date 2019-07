Lanț uman pentru salvarea a doi oameni pe o plajă din Florida - VIDEO

Curenţii erau însă atât de puternici, încât, la un moment dat, şi salvatorii au ajuns într-o situaţie limita.

Sunt imagini filmate pe plajă din Panama City, care au alertat-o pe una dintre angajatele unui hotel din apropiere.

Zecile de oameni aflaţi pe plajă nu au stat pe ganduri și au format un lanţ uman în golf, încercând să îi salveze pe cei doi.

Cei 4 temerari care s-au aventurat în larg să îi aducă la mal pe înotătorii în pericol au avut , până la urmă, nevoie să fie, la rândul lor salvaţi. Dar totul s-a încheiat cu bine.

Două steaguri roşii ridicate de salvamari pe plajă, menite să îi avertizeze pe turişti să nu intre în valuri, fuseseră ignorate.

