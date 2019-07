Momentul în care o mașină a fost înghițită de asfalt în Virginia  - VIDEO

Momentul a fost surprins în orașul Dale City.

Asfaltul s-a surpat din cauza ploilor abundente din ultima perioadă și o mașină care era parcată a dispărut sub pământ, sub privirile îngrozite ale celor aflați la fața locului.

“Whoever owns that car getting a brand new ride.”



A sink hole opened up in Virginia on July 4, swallowing a parked car. Watch for the moment the car completely vanishes into the earth. https://t.co/rQlFzGqj9S pic.twitter.com/VVAyukm64W