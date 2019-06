Specie de antilopă extrem de rară, ucisă pentru a face eșarfe de 20 000 de dolari

Antilopa tibetana si-a pierdut 90% din populatie secolul trecut din cauza blanii extrem de valoroase, folosita in producerea unor esarfe ce pot costa si 20.000 de dolari, scrie National Geographic.

Blana antilopei tibetane e folosita pentru esarfele shahtoosh (ce inseamana “regele blanurilor” in limba persana), ce pot costa si 20.000 de dolari bucata. Vanzarea, cumpararea si detinerea shahtoosh e interzisa in numeroase tari. In Elvetia, de exemplu, oricine poarta o esarfa shahtoosh e amendat cu mii de euro si obiectul vestimentar e confiscat.

Antilopa tibetana se gaseste doar in aria Chantang din Tibet, numita si Platoul Tibetan. Pentru realizarea unei singure esarfe e nevoie de blana a 4 animale.

Pentru ca antilopele sunt animale salbatice, nu pot fi domesticite si tunse, asa ca sunt ucise pentru a le lua blana. Braconierii aduc apoi lana ilegala in India, unde artizanii din Kashmir o tes in esarfe extrem de scumpe. Se crede ca populatia antilopelor tibetane era compusa din peste 1 milion de exemplare, insa pana in 1990, numarul a scazut pana la 75.000.

