Sydney, acoperit de un strat foarte gros de ceață. Imagini spectaculoase

Ceaţa s-a format la primele ore ale dimineţii ca urmare a umidităţii crescute şi a temperaturii scăzute. Întâi au fost acoperite suburbiile vestice ale oraşului, apoi centrul şi suburbiile din est. Doar vârfurile zgârie-norilor au fost mai fost vizibile.

Localnicii uimiți de acest fenomen au publicat imagini pe rețelele sociale. Australia tocmai a intrat în prima lună de iarnă.

Sydney Harbour: Thick fog has blanketed the city this morning. https://t.co/OF81oZFF1j #SydneyHarbour #7NEWS pic.twitter.com/YHDBOEIozf