Fanii Game of Thrones vor refacerea ultimului sezon

Peste 200 de mii de oameni au semnat o petiţie pentru refacerea ultimului sezon din Game of Thrones. Cer alţi scenarişti, mai pricepuţi.

Actuala echipă este acuzată că nu s-a descurcat deloc, după ce a rămas fără materialul-sursă, cărţile lui George R.R. Martin.

Acţiunea din Game of Thrones a depăşit-o de ceva vreme pe cea din romanele din care este inspirat serialul. Numeroşi fani reproşează că, în sezonul 8, poveştile multor personaje s-au încheiat prea repede sau prea brusc. Mai este un singur episod, care va fi difuzat în acest weekend.

„Game of Thrones” este bazat pe seria de romane fantastice semnate de George R. R. Martin „A Song of Ice and Fire” şi a fost adaptat pentru televiziune de David Benioff şi D. B. Weiss.

Această sagă pentru micile ecrane a devenit unul dintre cele mai urmărite seriale de televiziune, iar actorii săi au ajuns vedete celebre în întreaga lume, cu toate că mulţi dintre ei nu erau cunoscuţi anterior.

sursa: digi24.ro