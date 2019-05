Doi muncitori, la un pas de moarte după ce schela în care se aflau a început să se învârtă necontrolat - VIDEO

Doi spălători de geamuri au fost salvați, miercuri, după ce schela în care se aflau a început să se învârtă necontrolat. Cei doi lucrau în vârful Turnului Devon din Oklahoma City, capitala statului american Oklahoma.

Platforma, suspendată de o macara, a început să se rotească şi să se legene puternic. În acest timp, oamenii se străduiau să-şi păstreze echilibrul şi să rămână calmi.

Schela s-a balansat, de mai multe ori, în partea laterală a clădirii, pe care a și lovit-o în repetate rânduri, scrie libertatea.ro

După o oră și jumătate, oficialii au anunțat că „schela a fost securizată, iar pompierii au reușit să îi extragă pe cei doi angajați”. Deocamdată, nu se știe ce a provocat acest incident periculos.

TAC 8: This was the scene moments ago. The basket is now secured and firefighters are working to get the two window washers out of the basket. Injuries unknown at this point. BF pic.twitter.com/exeFsXCkuV