Cutremur în Filipine. Imagini spectaculoase cu apa care cade dintr-o piscină de pe un zgârâie nori

Cel puţin cinci persoane au murit luni în urma surpării a două clădiri.



Localnicii au surprins o cascadă formată de apa dintr-o piscină situată pe acoperişul unui complex de apartamente de lux din Manila, potrivit adevarul.ro.

VIDEO

An #earthquake measuring 6.1 magnitude struck north of Manila, #Philippines Bodega this morning 22nd of April! Some fatalities have been reported....video via cctv #severeweather #extremeweather #philippinesearthquake pic.twitter.com/tp1vxkpmCK