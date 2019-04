Cel puțin opt morți în urma unui cutremur în Filipine

Seismul de magnitudine 6,1 s-a produs la o adâncime de numai 10 kilometri, în jurul orei locale 17:10. Un aeroport de pe insulă, Aeroportul Internațional Clark, a fost serios avariat și cel puțin două clădiri s-au prăbușit.

Autoritățile se tem că zeci de oameni sunt prinși sub dărâmături.

Provincia Pampanga, situată la nord-vest de capitala Manila, este zona cel mai puternic lovită de cutremur. Cel puțin 20 de oameni au fost răniți, însă guvernatorul provinciei spune că se aud strigăte de sub dărâmături, relatează BBC News. Trei cadavre au fost scoase de sub ruinele unui magazin din orașul Porac, imediat după cutremur, iar o femeie și nepotul ei au fost găsiți morți în orașul Lubao.

Citește continuarea pe digi24.ro

The earthquake was soooo strong that even the pool from the top deck leaked 😭 #earthquake #lindol Video: Micheal Rivo #EarthquakePH #EarthquakeManila pic.twitter.com/qkcxZrx5fR