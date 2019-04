UPDATE-Incendiu la catedrala Notre Dame din Paris-VIDEO

ACTUALIZARE 20.55. O turlă s-a prăbușit.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 18.50, ora locală, 19.50 ora României. Pompierii s-au mobilizat la câteva minute după izbucnirea incendiului, iar operațiunea de stingere este în curs.

Catedrala a fost evacuată, iar oamenii din jur au fost sfătuiți să se îndepărteze de locul incendiului.

Imaginile de pe reţelele sociale arată cum iese fum deasupra clădirii vechi de 850 de ani.

Anul trecut Biserica Catolică din Franţa a făcut apel pentru a obţine fonduri pentru a salva catedrala, care intra într-o stare de degradare.

