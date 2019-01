Fetița româncă de doi ani furată odată cu mașina tatălui său, în Londra, a fost găsită

Scotland Yard a anunțat găsirea Mariei, la câteva ore după ce a fost răpită în Londra.

”Suntem încântați să anunțăm că fetița Maria Tudorică, de 17 luni, a fost găsită în bună stare, pe Bulevardul Ruskin, zona E12. Mulțumim presei și membrilor publicului care ne-au ajutat cu acest apel”, a scris poliția londoneză pe Twitter.

Fetița a dispărut din Newham, Londra, la ora locală 16.37 (18.37, ora României). Copilul de 1 an și 5 luni era într-o mașină Audi, pe care tatăl ei a vrut să o vândă.

Așa-zisul cumpărător a sărit în mașină, într-un moment de neatenție al tatălui, și a plecat cu tot cu copil, aflat pe scaunul pasagerului din dreapta. Individul a abandonat apoi mașina, dar fetița nu mai era înăuntru.

În urma răpirii, Scotland Yard a lansat un apel pentru găsirea fetiței, preluat de toată presa britanică. Polițiștii au descris hoțul drept o persoană cu origini asiatice.

