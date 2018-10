Un şofer de autobuz din Paris a dat toţi călătorii jos pentru a ajuta un bărbat în scaun cu rotile să se urce

Chiar bărbatul din scaunul cu rotile a povestit întâmplarea, fiind citat de presa din Franţa. Pe 18 octombrie, el aştepta autobuzul alături de fratele lui în Arondismentul 17 din capitala franceză. Bărbatul suferă de scleroză multiplă primară şi progresivă, fiind o persoană cu mobilitate redusă.

Când autobuzul a sosit, povesteşte bărbatul, nimeni nu a vrut să se mişte pentru a se elibera rampa pentru cărucioare şi a putea să urce. Văzând asta, şoferul a oprit motorul autobuzului, a ieşit din cabină şi a strigat: "Staţie finală. Toată lumea coboară. Următorul autobuz vine peste 5 minute."

Călătorii au coborât, unii dintre ei comentând. Şoferul a mers apoi la bărbatul cu dizabilităţi, a vorbit cu el şi l-a ajutat să urce.

Acesta spune că nu a reţinut numele şoferului, că a fost total surprins de gestul acestuia, care i-a spus că în orice zi oricare dintre noi putem ajunge într-un scaun cu rotile şi nu am vrea să nu primim niciun ajutor.

Şoferul a recunoscut faptul că nu are nicio rudă sau apropiat cu dizabilităţi, dar că e o problemă de civism să respecţi şi să ajuţi astfel de oameni.

