Petrecere studențească cu final neașteptat în Carolina! Podeaua s-a prăbușit, zeci de oameni fiind răniţi - VIDEO

Momente dramatice la o petrecere de la Universitatea Clemson, din Carolina de Sud. Zeci de studenţi au fost răniţi, după ce podeaua s-a prăbuşit, anunţă BBC. Petrecerea de început de an a frăţiei Kappa Alpha Psi abia începuse atunci când podeaua a cedat. Poliţia a informat că unele persoane au fracturi după ce au căzut în subsolul complexului de apartamente din afara campusului.

Echipajele de urgenţă au ajuns în câteva minute la faţa locului, iar 23 de persoane au fost transportate la spital.

„Toată podeaua s-a prăbuşit. Oamenii sunt răniţi, sângerează. Am sânge în pantofi, este destul de gravă situaţia”, a declarat Larissa Stone, o studentă, pentru Greenville News.

„Toată lumea sărea iar în următoarea clipă am simţit cum cad. Mi-am pierdut cunoştinţa şi erau fete peste tot, cu sânge pe faţă”, a declarat Leroy Pearson, un alt student.

Preşedintele universităţii, Jim Clements, a afirmat pe Twitter că „întreg sistemul de susţinere a studenţilor va fi disponibil pentru fiecare student afectat” şi a mulţumit echipajelor de urgenţă.

„Biroul pentru problemele studenţilor lucrează pentru a determina câţi dintre cei răniţi erau studenţi ai Universităţii Clemson şi pentru a informa autorităţile de acest lucru”, se arată într-un comunicat al Universităţii.

Video cu momentul în care s-a prăbușit podeaua:

