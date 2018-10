Un campion mondial la box i-a rupt maxilarul unei mascote, în direct la TV - VIDEO

Croșeul aplicat de boxerul american i-a provocat o ruptură de maxilar bărbatului care îmbrăca costumul de mascotă în emisiunea difuzată de ESPN. Ulterior, sportivul și-a cerut scuze, spunând că nu se aștepta ca în interior să fie o persoană, scrie Daily Mail.

Wilder este considerat boxerul cu cele mai grele lovituri din lume la categoria sa. El a câștigat până acum 40 de meciuri, 39 dintre acestea fiind prin knock out. El nu a fost înfrânt niciodată.

#DeontayWilder is mad

Man broke the guy's jaw

Claiming he didn't know there was a real person inside!!



Did he think there was a robot inside there!! pic.twitter.com/bYPNmSeTxc