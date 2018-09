Panică într-un avion care a ratat aterizarea pe aeroportul din Dublin din cauza furtunii Ali - VIDEO

Momente înspăimântătoare au trăit mai mulţi români, dar şi ceilalţi pasageri ai unui avion Ryanair, aeronava forţând aterizarea pe Aeroportul din Dublin, în timpul unei furtunii Ali.

Panica s-a instalat după ce avionul a ratat prima aterizare, balasându-se periculos.

În imagini se poate vedea cum avionul Ryanair se balansează dintr-o o parte în alta în timpul apropierii de pistă. Aflat în punctul de a ateriza, brusc, a luat viteză şi s-a îndreptat din nou în aer.

„Trei ore și jumătate ne-am învârtit deasupra Dublinului. Ne-a întors ca pe clătite! Am vomitat tot! Credeam că murim, că ne prăbușim. Urlete, țipete, groază! Sunt Salvări peste tot, suntem în stare de șoc! Nu ni se permite să coborâm, cel puțin deocamdată. Bine că am scăpat, nu mai contează că am pierdut legătura cu Bucureștiul”, a declarat o româncă, unul dintre pasageri, pentru Libertatea.

Georgiana Kelemen editor Din 2013, face parte din echipa noastră și este editor de știri pe domeniile de larg interes. De același autor