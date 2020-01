Horoscopul de astăzi, 28 ianuarie 2020

O să aflăm şi bune, şi mai puţin bune, dar o să putem îndrepta situaţiile care nu ne convin. Vibraţia zilei este 1 şi e bine să cântărim o problemă înainte de a lua o decizie, a da un verdict.

VĂRSĂTOR

O să faceţi rost de nişte bani, poate vi se plătesc colaborări, ore suplimentare, nişte produse pe care le-aţi vândut. O să daţi drumul proiectelor noi, vin şi banii cât de curând, e momentul să faceţi lucruri care să vă reprezinte c-aţi tot vehiculat idei, şi-acum le puteţi pune în practică.

PEŞTI

E posibil să primiţi o atenţie specială, să vă invite cineva în oraş şi să faceţi un plan de activităţi comune pentru perioada care urmează. Întrevedere cu cineva care e pe lungimea voastră de undă şi vă puteţi îndrăgosti dacă nu sunteţi deja şi o să puteţi forma un cuplu, să vă simţiţi împliniţi sufleteşte.

BERBEC

E o confirmare de la o instituţie de învăţământ, sau din străinătate, c-o să puteţi munci acolo, poate-ati primit o viză de şedere. Se pare că strângeţi bani să puteţi pleca într-o excursie, în vacanţă, să vă oferiţi un respiro, şi să se bucure şi-ai voştri, să fie toată lumea mulţumită.

TAUR

Vă daţi întâlnire cu o echipă care vrea să vă uniţi forţele ca să vă bucuraţi de succes în carieră. Poate vi se aprobă un credit bancar, un salariu, două în avans, ori prima pe care v-au promis-o şefii s-apara, un supliment, ceva, voi de sănătate s-aveţi grijă maximă.

GEMENI

O să primiţi o compensaţie, v-alegeţi cu nişte facilităţi la care nu v-oţi fi aşteptat şi-o să aveţi o lejeritate în mişcare. O s-ajungeţi la un consens cu un angajator care-ar fi vrut să vă dea mai puţini bani decât aţi fi meritat, dar l-aţi făcut să se răzgândească şi-o să bateţi palma.

RAC

O să vă puteţi reface viaţa de cuplu şi să va-ntelegeti cu partenerul, că asta vă doriţi foarte mult. Se poate să vă tenteze cineva cu un contract de muncă şi să fie ofertanta latura financiară încât să vă duceţi, c-aveţi cheltuieli mari şi poate şi sunteţi pregătiţi să faceţi o schimbare.

LEU

E un moment bun să aflaţi care e cauza unui disconfort legat de sănătate şi o să vă puteţi reface starea, tonusul, să vă remontaţi. Voi o s-aveţi de unde s-alegeţi o colaborare c-or să vi se perinde prin faţa ochilor diverse care-or să vi se potrivească în mare măsură şi o să vă opriţi asupra uneia.

FECIOARĂ

Revine cineva care are sentimente amestecate şi v-ar promite marea cu sarea, c-o să fiţi împreună, dar nu e sigur sută la sută. Va caută cineva care ştie că poate conta pe voi c-o să daţi o mână de ajutor la o adică, să fiţi de față la un eveniment, o relansare şi l-aţi susţine din toate punctele de vedere.

BALANŢĂ

E posibil să vină nişte bani de la serviciu, poate chiar şi din afacerile particulare şi să aveţi de cheltuială, să plecaţi în week-end pe undeva. O să puneţi toată creativitatea în mişcare, să puneţi în operă ceva care să vă reprezinte, să vă imprime o stare de spirit şi mai bună, să vă dea o şi mai mare încredere în voi.

SCORPION

Se poate să va-nscrieti la nişte cursuri, oricât de sofisticate, pentru că sunteţi atraşi de lucruri noi, misterioase, incitante. Poate-aveti gânduri mari cu locuinţa, să vă mutaţi, să mai construiţi ceva la cea pe care-o aveţi şi să vă şi căsătoriţi odată rezolvată problema spaţiului.

SĂGETĂTOR

O să mai cheltuiţi nişte bani ca să aduceţi un plus de culoare şi de confort acasă pentru că vă propuseserăţi de anul trecut să faceţi acest lucru. O să faceţi față provocărilor, o să vă placă să-ncercaţi lucruri noi care să vă solicite din mai toate punctele de vedere şi să vă depăşiţi pe voi înşivă.

CAPRICORN

Se poate să semnaţi un contract avantajos, puteţi să şi vindeţi o proprietate şi să vă luaţi alta, sau doar un teren, ori să vă schimbaţi maşina. Or să vă reuşească activităţile desfăşurate în colectivitate, şi o să faceţi mari progrese, la slujbă, la şcoală, în particular acolo unde aveţi ceva de spus şi de făcut.

