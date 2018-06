O știți pe aia cu ambulanța neagră, care răpește copiii din Ploiești? E mai gravă decât pare :)

Ca să nu avem discuții, încă de la început, precizăm că este o altă aberație tip fake news. Cu toate acestea, situația este una realmente gravă, din următoarele considerente:

Grav bolnav este cel/cea care lansează o astfel de ”știre”. Este posibil să o facă pentru a se amuza pe seama prostiei. Incontestabil, are și motive. Imaginați-vă un scelerat, în fața unui calculator, stând și editând fotografii cu care să își ilustreze aberațiile pe care le debitează.

Că respectivul nu se află sub supraveghere medicală, sau a uitat să își ia pastilele, asta se mai întâmplă. Partea tristă abia acum vine: distribuția frenetică.

O postare ca cea din imagini ajunge pe ”grupurile de mămici”. Multe dintre ele, în deplinătatea facultăților mintale, fie ignoră, fie sancționează aberațiile. Cu toate acestea, îngrijorător este numărul celor care distribuie așa ceva. În primul rând, conștientizați că astfel de persoane au în îngrijire copii. Pot fi numite responsabile, apte să educe un micuț? Întrebarea era una retorică...

În al doilea rând, aceste persoane au drept de vot. Și, din nou, vorbim despre informare și discernământ. Dacă tot se modifică legislația în România, cu atât de multă frenezie, nu s-ar putea modifica și în sensul retragerii acestui drept persoanelor care în mod vizbil nu au toți boii la domiciliu? Cum l-ai prins că a dat share la așa ceva, cum l-ai șters de pe listele celor cu drept de vot. Din nou, întrebarea era mai mult în glumă, pentru că tocmai acesta este și interesul politicienilor: o masă de manevră, profund spălată pe creier, care să creadă că Halep a fost fluierată, nu Firea... spre exemplu.

Dacă s-ar da dezlegare la răpit microcefali, într-o zi o să-mi cumpăr o ambulanță neagră, iar știrea nu va mai fi fake news, ci cât se poate de reală, deși chiar nu am idee unde i-aș putea duce. Poate, din nou, la școală.

PS: Pe surse demne de încredere, am aflat că ambulanța neagră chiar există și are girofar. Bine, nu e chiar neagră, e blumarin și are la număr ceva cu ANP (Administrația Națională a Penitenciarelor). Ultima dată a fost văzută dând ture în jurul Palatului Parlamentului. A dispărut în jurul datei de 8 iunie, dar șoferul a scos capul pe geam și a strigat ca un apucat că revine pe 21 iunie.