Postare excepțională a polițistului Marian Godina - Cum se va derula o percheziție după modificarea legislației

Polițistul brașovean, Marian Godină, recidivează cu o postare în stilul care l-a făcut celebru. Cu mult umor, Godina își imaginează posibilul dialog, pe care anchetatorul l-ar avea cu potențialul infractor.

-Alo, bună ziua, de la poliție vă sunăm, deranjăm?

-Nu, spuneți vă rog!

-Știți...sunteți cercetat pentru trafic de droguri...

-Da, știu, am fost anunțat încă de când m-a reclamat bulangiul ăla. Abia aștept să audiați toți martorii, vreau să asist și eu la audieri, să-i văd și eu care sunt ăia, să le trimit niște bezele în timp ce declară...da-le-aș...

-Noi v-am sunat să vă spunem că am dori să facem o percheziție domiciliară. Bănuim că vă așteptați la asta. Mâine sunteți acasă?



- Păi după ce am fost anunțat că se face o investigație, normal că mă așteptam să vină mascații, că doar nu-l așteptam pe Moș Gerilă cu renii. Totuși, mâine am ceva treabă, nu puteți să ajungeți poimâine?

-Bine, atunci venim poimâine.

-De fapt veniți răspoimâine, că mai am câteva lucrușoare de aruncat și n-am timp mâine.

-Bine. Rămâne pe răspoimâine?

-Da, dar nu veniți și voi chiar la 6. Sunt puțin obo și plicti. Haideți pe la un 10.

-Ok. O zi bună!

-Auziți? Vedeți că las ușile deschise, să nu mai dea băieții ăia negri cu berbecul, că acum un an, când erau legile ălea tâmpite de veneați prin surprindere, mi-au dat de mi-au scos ușa cu tot cu toc.