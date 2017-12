Cu cine se înfrățește Ploieștiul? Fix cu cine se aseamănă - Zarqa din Iordania

Conform publicației ”Actualitatea Prahoveană”, care citează surse din Primăria Ploiești, ”Funcționari din cadrul primăriei Ploiești au inițiat demersuri pentru realizarea unei înfrățiri între Ploiești și localitatea Zarqa din Iordania.”

Știrea inițială, publicată de actualitateaprahoveană.ro: În momentul de față, autoritățile din Ploiești realizează documentații și traduceri în arabă pentru realizarea acestui demers, după primirea unei simple informări din partea Ministerului de Externe, prin Ambasada Iordaniei la București, care își dorește semnarea unor parteneriate în acest sens cu localități din România. Se pare că scrisoarea Ministerului de Externe a pus rapid în mișcare administrația ploieșteană, demersul fiind susținut de profesorul Eugen Prună, consilierul primarului.

Aceleași surse care au preferat să își păstreze anonimatul informează că autoritățile din Zarqa încă nu au dat un răspuns clar, cu toate acestea primăria Ploiești s-a pus în mișcare cu traduceri și legalizări. Nu cu mult timp în urmă, tot funcționari din cadrul aparatului administrativ din zona Executivului au dorit o altă înfrățire cu caracter exotic, respectiv realizarea unui parteneriat între Ploiești și localitatea Kirkuk din Irak.

Observatorulph.ro a identificat motive pentru care nu trebuie să refuzăm această înfrățire:

1. Ploieștiul fost bombardat? A fost... Deci suntem suntem și noi un fel de zarqaioți.

2. Sunt zone din Ploiești care încă arată ca după bombardament? Sunt. Deci să le lăsam așa, ca să nu pară că vrem să îi sfidăm pe zarqaioți, mai ales că nici nouă nu prea ne place munca, iar seara stăm destul de mult înșirați pe borduri, scuipând semințe.

3. Deși Ploieștiul nu se află în deșert, are atât de mult praf, încât măcar la acest capitol suntem deja frați de sânge cu Zarqa.

4. Sunt atât de multe Merțane și BMW-uri, în Ploiești. încât ai crede că este un oraș populat cu miliardari arabi excentrici, deși cei de aici sunt oarecum de-ai noștri.

5. Are Ploieștiul petrol? Are! Și dacă nu are suficient, au iordanienii din Zarqa, iar noi avem rafinării. Până la urmă ne combinăm și împărțim frățește, ca de la ploieștean la zarqaiot.

6. Femeile de la noi au capul acoperit? Faceți un tur prin piețe sau pe la moaște și găsiți din belșug, doar că ale noastre sunt mai în vârstă.

7. Deși nu suntem musulmani, nici noi ploieștenii nu mai consumăm carne de porc, pentru că s-a scumpit exagerat. Într-o țară cu atât de mulți porci, am trecut pe fructe de mare, pentru că-s mai ieftine.

8. Deși aici nu se cultivă citrice, la Ploiești aceste fructe sunt mai ieftine decât merele și perele autohtone. Practic, sunt la fel de ieftine ca alea de la Halele Centrale din Zarqa.

9. Primarul din Zarqa este consiliat de milițiile rivale. Și la Ploiești e la fel.

10. Din cauza muzicii, pe care o ascultă o bună parte dintre ploieșteni, băștinașii din Zarqa s-au încris din greșeală la Vocea României, crezând că este un concurs de muzică populară de la ei.

Pentru a parafa înfrățirea propunem ca primarul Ploieștiului să se numească Al Alitihadobre, iar cel al zaqaioților, Adiță Bossultan al Chiui. Doamne ajută! Să fie într-un ceas bun!

galerie foto din Zarqa, ca să înțelegeți cu nu e nicio diferență: