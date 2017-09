Melodia Despacito a fost, în sfârşit, detronată din Bilboard top 100 - Taylor Swift este autoarea performanţei

Taylor Swift a detronat ”Despacito” de pe locul 1 în Bilboard Hot 100, după 16 săptămâni.Poziţia a fost ocupată săptpămâna aceasta de silgle-ul ”Look What You Made Me Do” al lui Taylor Swift, scrie ABC News.

Primul extras de pe noul albul al lui Taylor Swift, ”Look What You Made Me Do”, a făcut un salt uriaş de pe locul 77, pe care s-a aflat săptămâna trecută, când a fost lansat, până pe prima poziţie.

Acesta este al cincilea single cu care Taylor Swift a reuşit să ocupe primul loc în Hot 100 si devine prima femeie de anul acesta care reuşeşte să ajungă numărul 1, precum şi prima artistă ce cântă fără un bărbat care atinge această performanţă din 2015, când Adele a lansat ”Hello”.

Urcarea lui Swift pe prima poziţie în Bilboard Hot 100 înseamnă şi că piesa ”Despacito” a lui Luis Fonsi nu a reuşit să doboare recordul celei mai longevive piese aflate pe prima poziţia a topului. Săptămâna trecută, cântecul, în versiunea remixată cu Justin Bieber, a staţionat 16 săptămâni în "Billboard Hot 100" şi a egalat "One Sweet Day", cântată de Mariah Carey şi Boyz II Men, care a dominat acelaşi top timp de 16 săptămâni între 1995 şi 1996. Acum, "Despacito" a căzut pe locul doi.

Look What You Made Me Do are deja peste 262 de milioane de vizualizări pe youtube. Piesa aici: