Habar nu aveaţi cum să vă târâţi. Ignoranţilor! - lecţia din manualul de sport

Pe măsură ce trece timpul, manualul de sport ne oferă noi teme de dezbatere. Cu o zi în urmă am învăţat să mergem pe jos, neştiinţa putându-ne face să zburăm. Lecţia AICI.

Astăzi vom învăţa să ne târâm. Manualul de educaţie fizică şi sport al reputatului ministru Liviu Pop (Genunche), are 5 autori. Aşadar, 5 minţi "luminate" s-au strofocat să debiteze o serie de inepţii fără precedent, numindu-le lecţii şi reunindu-le în manualul de sport de clasa a 5-a.

Să ne oprim astăzi la capitolul "Cum să te târăşti". Textul manualului ne spune următoarele: "Prin târâre te poţi deplasa la orizontală, mărind suprafaţa de sprijin a corpului. Acesta a fost unul dintre primele tale procedee de deplasare, pe când erai nou născut şi pe care îl vei perfecţiona ca şi tehnică, de-a lungul timpului, în funcţie de cerinţele impuse de viaţa de zi cu zi."

Recunosc că nu mă pot abţine să nu fac o mică, imbecilă, dar nevinovată analiză de conţinut. În primul rând, sunt ofticat din cauza faptului că eu nu am avut manual de sport... în nicio clasă. Nemernicii ăia de profesori ne puneau să alergăm, pentru că aşa considerau ei că trebuie făcut sportul. Greşit! Nişte îngrămădiţi care nu aveau habar că, dacă nu pui burta pe cartea de sport, nu o să se aleagă nimic de trupul tău.

Dacă nu venea guvernarea PSD, ignorantul din mine habar nu avea că prin târâre aş putea să mă deplasez. După ce oboseam mergând biped, stăteam ca prostul tolănit, ca să mă odihnesc. Habar nu am avut, pânâ astăzi, că aş fi putut continua deplasarea târâş. Eheee...cine ştie unde aş fi ajuns astăzi, dacă aş fi avut şi eu un manual de sport de la Genunche.

Mai mult decât atât, am aflat şi ce făceam în perioada de fragedă pruncie, perioadă din care nu prea am amintiri. Ei bine, conform manualului de sport, mă târam. Şi nu o făceam oricum, ci "mărind suprafaţa de sprijin a corpului". Fără această explicaţie, aş fi trăit trauma vieţii, crezând că lumea şi-ar fi imaginat că, până la vârsta de un an, umblam în patru labe, fiind beat ca porcu'.

Partea textului care mă îngrijorează este ultima, acolo unde se spune că, la maturitate, îmi voi perfecţiona tehnica prin care mă târăsc. Înţeleg că ăştia de la PSD ne-ar vrea pe toţi târâş, nişte viermi cu drept de vot, pe care să cotinue să-i umilească, însă să ne şi certifice asta într-un manual de clasa a 5-a, parcă e deja prea mult.

Dacă sunteţi cuminţi, mâine iau manualul de sport de unde vom afla ce este trânta!

PS: Faceţi abstracţie de prezenţa nefericită a acelui "şi" din "ca şi tehnică", pentru că după faza cu durerea de genunche, asta e deja pistol cu apă.