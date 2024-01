Dilemă: Poți parca un Smart în condițiile din imagine? Da, pentru că interdicția este doar pentru mașini

Luați ceea ce urmează cu titlu de amuzament. Cum am fi putut trata altfel o sesizare care vizează o posibilă parcare neregulamentară în Ploiești?

Cei care ne citesc în mod constant știu că derulăm frecvent campanii care să îi determine pe șoferi să nu mai parcheze neregulamentar. Am fi continuat și campaniile în care îi reaminteam primarului Ploieștiului să se țină de promisiunea de a face parcări în oraș, supraetajate parcă zicea, dar am renunțat pentru că am pierdut suficient de mult timp pentru nimic.

Să lăsăm administrativele și să ne ocupăm de sesizarea ploieșteanului privind posibila parcare neregulamentară. Cu greu ne-am abținut să îi comunicăm omului că simțim că ne ia peste picior, așa că îi răspundem pe măsura sesizării.

-Semnul de pe stâlp produce efecte din locul unde este instalat, nu și până în el. Cu alte cuvinte, dacă este să tratăm strict pe baza Codului Rutier și pe baza unui răspuns de la SGU Ploiești, care ne-a explicat de ce a blocat un Logan nu și SUVul de lux de lângă el, fix în aceeași zonă unde este și Smartul despre care vorbim azi, putem spune că șoferul nu a încălcat legea. Clar, da?

Un coleg mai insistent, care caută nodul în papură cu asiduitatea inutilă cu care ai căuta un Smart într-un târg auto, ne-a atras atenția că, practic, Smartul este parcat invers. Cam așa cum zicea Uzzy în piesa lui Smiley… ”care vorba ta… parchează o mașină pe dos.” Bine, colegul nostru a vrut să se dea deștept, vezi Doamne șoferul Smartului ar fi venit pe contrasens, ceea ce e ilegal. Cum ne-am dat seama că a vrut colegul să se dea deștept cu afirmația asta? L-am întrebat de unde știe el care-i fața și care-i spatele la un Smart! I-am dat daună totală și a renunțat să mai facă pe deșteptul.

În privința interdicției de a parca un autoturism în zona indicatorului ”Oprirea interzisă”, deși am explicat mai sus în ce condiții produce efecte, insistăm asupra faptului că interdicția este doar pentru autovehicule. Fotoliile au alte reguli. Nu le știm, dar sigur sunt altele.

Am întrebat un meteorolog de ce nu poți parca un Smart în parcarea etajată din vecinătate (în spatele Casei Sindicatelor). De ce un meteorolog? Pentru că cei care au această meserie știu cel mai bine cum se formează curenții atmosferici, mai ales în clădirile fără geamuri. Practic, am vrut să știm dacă odată intrați cu un Smart într-o astfel de parcare nu riscăm să ne plimbe curentul și Dumnezeu știe unde să ne arunce. E important totuși să ai idee unde ai parcat mașina (pentru că așa ai vrut tu) versus unde a ajuns mașina (pentru că așa a vrut o pală de vânt).

Putea să o parcheze în altă parte, ca să nu de posibilitatea oamenilor răi să comenteze?

Nu știm dacă ar fi găsit loc (glumă!), dar ar fi putut să o ia în geantă pe unde avea treabă (ăsta e sfat pentru viitor, nu glumă). Dacă există geantă pentru laptop și husă pentru smartphone, de ce să nu le folosești și pentru a-ți căra și proteja Smartul?

Sperăm să nu mai primim astfel de sesizări la redacție! Ce, voi nu v-ați uitat jucăriile pe afară, când ați fost mici? Ați vrut să chemați SGU să ridice Smartul? V-ar fi închis doamna dispecer telefonul în nas, nu înainte de a vă informa ironic că ei nu ridică ascuțitori. Ați fi vrut să îi blocheze roata? O puteați face și dumneavoastră cu un creion, fără să mai deranjați SGU.

O ultimă întrebare, aceasta adresată chiar posesorilor de Smart. Cum vă dați seama dacă mașina este cu volan pe stânga sau pe dreapta?

*Tratați acest text ca pe un pamflet, deși specia literară este cam pretențioasă, dar e bună de scuză. Sperăm că ați zâmbit și că posesorii acestor mașinuțe simpatice nu s-au supărat pe noi. Vedeți, am zis mașinuțe! A fost greu, dar am zis. 🙂 Le dorim drumuri bune și să se bucure de ele cât de mult își doresc, așa cum se bucură copiii de jucării. Să nu uitați că, pe vremuri, erau glume cu Trabanturi! Și erau chiar bune, nu ca cele de mai sus.