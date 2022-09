Nu știam că au mici la McDonald’s. Au cheeseburgeri mici… cei mai mici

Produsele de la McDonalds nu vă fac rău! Știți ce se spune… că sunt cu multe E-uri

Am oprit la Mc. Eram în trecere și nu mai mâncasem de mult timp ceva de la ei. Nici nu țineam neapărat, pe piață fiind enșpe mii de variante mai gustoase și, cred eu, mai sănătoase. Mă și grăbeam, îmi era și lene să cobor din mașină, așa că am profitat că exista McDrive.

Nu am vrut meniu, pentru că sunt un tip echilibrat hemodimamic. Încă! Am cerut un cheeseburger.

Doamna, amabilă conform fișei postului, mă întreabă dacă nu vreau și cartofi, suc, plăcintă, ceva cu pui, apoi bacon, înghețată și multe altele. Așteptam să mă întrebe dacă vreau și casa de marcat sau acțiuni, dar n-a făcut-o. Oricum, era amabilă și asta mi-a plăcut.

Mă rog, am lăsat-o să-și facă numărul conform fișei postului, apoi i-am repetat: Vreau un cheeseburger! Atât! Mulțumesc! Mă trimite la geamul următor, unde îmi este livrată comanda.

Primesc o punguță, dau șervețelele la o parte (pentru că nu vedeam produsul) și scot moneduța din imagine. Adică așa am crezut, că poate au greșit și mi-au ambalat moneda pe care am primit-o rest. Nu, atât e el, cheeseburgerul. Am fost tentat să mă întorc, să cer și cheeseburgerul, dar trăsese oricum altul la fereastră și v-am mai spus că îmi era lene (ăsta e un păcat biblic).

Nu vă ascund că mi-a trecut prin cap că e ceva tip sampling. Adică o mostră, ca să vezi cum e. Zic… poate m-am nimerit eu greșit, în mijlocul unei campanii de promovare de produs. Știți cum stau fetele prin supermarketuri cu tăvița cu brânzică sau un mezel, te invită să guști un cubuleț, o bucățică de ceva și apoi cumperi, dacă îți place produsul. Nu era cazul aici, pentru că tocmai plătisem mostra. 🙂

Bine… și eu zgârcit, că puteam să cer din ăla prescris de chef Foa, ca în reclamă. Pentru câțiva lei în plus primeam și un sfert de frunză de salată. Era altceva… Dezmăț culinar! Apropos, s-o fi repezit cineva să comande ”specialitățile” lui Foa? Habar nu aveam că omul e chef sau că există, dar era reclama peste tot și mă gândeam cum de unul care teoretic știe să gătească e dispus să contribuie și el cu câteva ingrediente în conglomeratele de E-uri.

Atenție, nu este vorba despre cât costă, pentru că nu e cine știe ce! Un fel de cât dai, atât face, atât primești. Nu am o problemă cu asta. Știam din start că nu așteptam un t-bone steak. Nu mă simțeam pregătit să fac rate și mă și grăbeam. Doar că, dacă nu m-am senilizat, îmi amintesc că burgerii lor aveau alte dimensiuni. Măcar în alte țări chiar au. Faza pur și simplu m-a amuzat. Era atât de mic, că îți era milă să muști din el. Dacă începea să plângă? Poate vă mai amintiți de ”Gândăcelul” Elenei Farago. Nu aveți cum să rămâneți insensibili. E atât de mic încât, dacă îl lași puțin la uscat, poți să îl folosești ca monedă la coșurile de la supermarket. Cheeseburgerul, nu gândăcelul.

Cu ceva vreme în urmă, ori erau vacile mai mari și nu le puneau în burger sub formă de embrioni sau timbre, ori aveam eu o afecțiune oculară și credeam că lucrurile sunt mai mari. Mai degrabă ultima variantă, ceea ce mi-a dat o falsă părere bună în anumite situații.

Concluzia: produsele de la Mc nu au cum să vă afecteze sănătatea!

Cât rău poate să îți facă un microplastic din ăsta? E mic…mic. Bine, dacă luați mulți, pe care îi consumați la o masă, atunci nu e bine. Amuzați de imagine, prietenii îmi spun: ”Păi asta e strategie. Nu le scumpesc, dar le micșorează. Ăștia au grijă de sănătatea ta. Să le mulțumești!” Cât despre viitor, prevăd că se vor vinde pe bază de rețetă, iar la meniu o să primiți și o lupă, ca să căutați prin pungă ce ați comandat. O să jucați un fel de ”hidden object”. Cumpărați, apoi căutați să găsiți ce ați cumpărat. O să fie distractiv.

*Pachetul de țigări pe cale l-am pozat pentru relevanța dimensiunii e tot al meu. Nu m-am lăsat și oricum mai bine să mor fumând decât flămând. Copii, voi să nu faceți ca mine, că e un viciu de care cu greu scăpați și vă macină sănătatea și bugetul! (trebuia să zic asta, ca să mă scot cumva cu poza).

**Măcar atât știu și eu în viața asta… să nu te ridici sătul de la masă. Bine, dar nici nemâncat. Pe fanii stilului de viață sănătos, specialiști în nutriție, îi liniștesc… mă duc la sală și îl anihilez caloric cu un sfert de flotare.

***Luați-o cu titlu de amuzament. Eu chiar am râs când l-am văzut pe micuț. Dragul de el… Aș fi comandat un McPuișor. Măcar așa se justifica dimensiunea. Dar cum s-ar fi uitat la mine doamna? O ditamai dihania, de peste 100 de kg în viu, să își ia McPuișor? Pe bune?