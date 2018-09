Bomba ecologică din Rafinăria Vega Ploiești, filmată cu drona. Imaginile care surprind amploarea poluării

Observatorulph.ro publică astăzi imagini surprinse cu drona ale depozitelor cu reziduuri petroliere din incinta rafinăriei Vega din Ploiești, aparținând gruplui Rompetrol. Deși foștii și actualii proprietari ai rafinăriei și-au asumat prin mai multe contracte semnate cu autoritățile de mediu ecologizarea acestor bombe ecologice, până acum nu s-a întâmplat acest lucru.

Mai mult, potrivit unei prezentări a firmei de ecologizare Ecomaster din grupul Rompetrol aflăm că ”în batalurile din cadrul Rafinăriei Vega Ploieşti s-au depozitat, de-a lungul unei perioade de aproximativ 80 ani, reziduuri petroliere care conţin, în mare parte, gudroane acide rezultate din procesul de rafinare cu H2SO4 (acid sulfuric) şi NaOH (hidroxid de sodiu) a fracţiilor mai grele de petrol lampant, motorină şi uleiuri”.

Citește și Bomba ecologică din curtea Rafinăriei Vega trebuia eliminată din 2008! Instituțiile statului, complice la periclitarea sănătății populației

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Din documentul respectiv mai aflăm că aceste bataluri reprezintă atât pentru Rafinăria Vega cât şi pentru vecinătăţi o sursă majoră de poluare a factorilor de mediu – sol şi apă freatică (detalii AICI)

Filmare cu drona asupra depozitelor toxice de la Vega:

La o solicitare anterioară a observatorulph.ro, privind depozitele de reziduuri petroliere de la Vega, reprezentanții Rompetrol Rafinare S.A au transmis următorul punct de vedere:

"Societatea Rompetrol Rafinare S.A. este titulara proiectului „Reabilitarea şi amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARE S.A. – Rafinăria VEGA Ploieşti, pe care sunt amplasate batalurile conţinând gudroane şi reziduuri petroliere, din Ploieşti, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova", pentru care a fost obţinut acord de mediu in anul 2015.

Obligaţia referitoare la batalurile de gudroane acide şi reziduuri petroliere a fost asumată prin contractul de privatizare a Rafinariei Vega în anul 1999. Deseurile care exista in bataluri in prezent au fost depozitate, in proportie covarsitoare, in perioada anterioara privatizarii Rafinariei Vega (1905-1999).

In documentatia pusa la dispoziţie de autorităţi în dosarul de privatizare s-a consemnat că lucrările aferente proiectului de reabilitare ar fi urmat să vizeze o cantitate de cca. 62.000 tone deşeuri. În realitate însa, in cadrul demersurilor indeplinite de societate în vederea executării proiectului de reabilitare, s-a constatat ca volumul total de deseuri este de cel putin 4 ori mai mare.

Dată fiind preocuparea continuă a Societatii de eliminare a deşeurilor de gudroane acide din bataluri, în perioada 2002-2011 a fost eliminată, prin operatori economici autorizaţi, o cantitate totala de aproximativ 80.000 tone deşeuri, asadar mai mare decat cea mentionata in cadrul procesului de privatizare. Costurile aferente acestor operaţiuni au fost de cca. 17.4 milioane USD.

Unitatea de producție din Ploiești a fost înființată în 1905, iar din momentul privatizarii a fost transformată dintr-o rafinărie clasică care procesează țiței și obtine carburanti într-un furnizor de produse speciale, cum ar fi bitum, solvenți și combustibili lichizi.

In prezent, societatea deruleaza un amplu proces de selecție a unei companii cu experiență in domeniu, pentru a realiza decontaminarea și ecologizarea completa a batalurilor din Rafinăria Vega Ploiești, activitatile aferente acestui proiect fiind atent monitorizate de autoritatile competente.

Rompetrol Rafinare – rafinăria Vega Ploieşti isi defasoara activitatile in accord cu standardele nationale si internationale de mediu, dar si cu legislatia in vigoare."

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor