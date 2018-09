Viața bate filmul. Cum a ajuns un ploieștean de la profesor de sport la șofer de muzeu și apoi șef al Grădinii Botanice Bucov

A devenit profesor de sport ca șef de promoție, a fost la muncă în Italia, de unde s-a întors pentru a lua viața de la zero în Ploiești. A fost, pe rând, profesor de sport, instructor de înot, șofer la muzeu și, în cele din urmă, șef de grădină botanică.

Este povestea lui Petru Bogdan Burghelea, noul șef al Grădinii Botanice Bucov. Înainte de a participa la concurs, Petru a câștigat în martie anul acesta concursul de șofer al Muzeului Științelor Naturii Prahova.

”După ce m-am întors din Italia am aplicat la mai multe concursuri (n.r. inclusiv pentru postul de inspector Birou Achiziții CSM Ploiești), având diverse proiecte. După ce am câștigat postul de șofer al Muzeului Științelor Naturii Prahova, mi-am uimit colegii cu cunoștințele despre plante. Practic, pasiunea pentru flori o am de la mama. Am obținut și un atestat de horticultor, apoi am câștigat postul de șef al grădinii botanice. Am predat și lecții de înot, având autorizație de PFA, însă veniturile obținute astfel nu erau constante”, a povestit pentru observatorulph.ro Petru Bogdan Burghelea traseul profesional.

Acesta speră ca prin măsurile pe care le va lua să crească numărul vizitatorilor grădinii botanice.

Aceasta reprezintă, potrivit site-ului oficial, o oază de linişte şi frumos unde pot fi admirate Grădina Engleză, Grădina Italiană, Grădina Franceză şi o zonă alpină cu peste 300 de specii de arbori şi arbuşti, plante şi flori ornamentale, un iaz cu peşti exotici şi o fântână arteziană.

