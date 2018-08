Povestea ploieștencei care a renunțat la o carieră în vânzări pentru o pasiune din adolescență

Mădălina Chiriță se recomandă simplu: ploieșteancă, mamă, soție și antreprenor. După ce a terminat liceul de matematică-informatică, apoi facultatea de litere şi a avut câteva job-uri ȋn domeniul vânzărilor, a luat decizia de a urma o veche pasiune: make-up-ul. Ce a determinat-o să facă acest pas și cum se simte acum aflați din următorul interviu:

Reporter: Când ați luat decizia de a vă schimba cariera?

Mădălina Chiriță: Odată cu naşterea copilului, practic am ȋnceput o viaţă nouă, iar priorităţile s-au schimbat radical. Nu este niciun secret că cea mai răspândită modalitate de a genera un venit este aceea de a-ţi "vinde" timpul, lucrând pentru cineva. Ȋnsă acum paradigma se schimbase şi căutam o soluţie pentru ca, mai degrabă să "cumpăr" timp pentru noua mea meserie, cea care practic e cea mai importantă, cea de mamă. Ȋncercarea de a obţine timp ȋn tumultul şi dinamismul societăţii de astăzi s-a dovedit a fi o mare provocare.

Trebuia să găsesc ceva care să ȋmi ofere un oarecare grad de independenţă şi să ȋmi placă aproape la fel de tare precum ȋmi place să fiu mamă. Şi cum ȋntotdeauna am fost fascinată de trăsăturile faciale ale oamenilor pe care ȋi ȋntâlneam, de varietatea lor, şi de frumuseţea ce stă tocmai ȋn această diversitate, de foarte mult timp experimentam modalităţi de a sublinia aceste trăsături, de a le scoate la lumină. Ce e drept, făceam acest lucru la nivel de amator, ȋn faţa oglinzii, pe propria persoană, exersând diverse tehnici de machiaj. Atunci am realizat că pot transforma această pasiune ȋn ceva mai mult.

Cât de importantă este frumusețea pentru aprecierea unei femei și de ce recurg acestea la makeup?

Mădălina Chiriță: Nu putem nega importanţa şi rolul frumuseţii ȋn societate. Sunt multe motive pentru care femeile recurg la makeup: ȋl poartă datorită felului ȋn care le face să se simta,ȋl poartă pentru alte persoane, se machiază deoarece cred că faţa lor arată mai bine aşa, sau pur şi simplu simt o bucurie atunci când o fac.

Oricine poate practica această profesie?

Mădălina Chiriță: Munca mea presupune studierea şi aplicarea de tehnici de ȋnfrumuseţare a chipului. Am urmat cursurile unei academii de make-up. Am participat la evenimente specializate, târguri de nunţi, unde ofeream sesiuni de make-up gratuite şi am ȋnceput să profesez ȋn domeniu.

Cum se simte o femeie după o sesiune de make-up?

Mădălina Chiriță: O mare satisfacţie pe care o am ȋn munca mea este că pot oferi clientelor ȋncredere şi stare de bine prin ceea ce fac. Am constatat o relaţie de ambivalenţă ȋntre felul ȋn care te simţi ȋn interior şi cum exprimi asta ȋn exterior. Ulterior sesiunilor de make-up, privind ȋn oglindă, clientele mele devin brusc mai ȋncrezătoare, mai prezente. Aceeaşi persoană, cu ajutorul unor mici trucuri, se metamorfozează, eliberează o forţă interioară nebănuită.

Ce v-a făcut să deveniți membră a comunității Mamprenoarelor?

Mădălina Chiriță: Ȋn paralel cu activiatea mea de Make - up Artist, am aderat la Comunitatea Mamprenoarelor, o comunitate a mamelor care, ca şi mine, din dorinţa de a acorda cât mai mult timp copiilor şi familiei, au decis să renunţe la ceea ce făceau ȋnainte, şi - au luat viaţa ȋn propriile mâini, şi - au urmat pasiunea şi au câştigat mai multă flexibilitate, astfel ȋncat să poată fi prezente ȋn momentele unice şi importante ale vieţii de familie. Sunt femei din toată ţara, cu afaceri ȋn domenii diferite, unite prin dorinţa de a lăsa ceva semnificativ ȋn urmă şi ȋn acelaşi timp, crescându-şi copiii ȋntr-un mediu frumos şi stabil.

Ce sfat le dați proaspetelor mămici?

Mădălina Chiriță: Încurajez cititoarele dvs. să fie ȋncrezătoare, să aleagă să faca ceea ce le place şi să se lase pe mâna specialiştilor ȋn orice domeniu, cu atât mai mult atunci când vine vorba de frumuseţea chipului lor.