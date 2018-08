Remarcabil! La 66 de ani aleargă zilnic 30-40 de km și strânge gunoaiele de pe marginea drumului. Nu este un om al străzii în sensul percepției generale

Poate pentru unii dintre noi astfel de oameni par ciudați. Ne grăbim să judecăm după aparențe, fără să știm nimic despre omul care se află în spatele unei imagini subiective.

Bărbatul din imagine a fost remarcat alergând, aproape zilnic, între Ploiești și satul Stăncești, comuna Târgșoru Vechi. Are 66 de ani și se numește Ioan Constantinescu.

Nu pare foarte comunicativ, ba chiar este suspicios, dacă încerci să-l abordezi. A încercat un ploieștean, Bogdan Georgescu, impresionat de ceea ce face personajul nostru. Bogdan l-a convins să se lase fotografiat și a postat câteva cuvinte, pe pagina sa de facebook:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Ioan Constantinescu... omul ăsta de 66 de ani. Aleargă zilnic din Ploiesti - Baraolt până în satul Stăncești, comuna Târgșoru Vechi, și înapoi în Ploiești, unde locuieste!

Nu e cerșetor, nu e homeless. Parcurge zilnic 30-40 de km, ca să strângă gunoaiele aruncate pe marginea drumului. Nu doar le strange, dar le și selectează și le pune în pubelele de reciclare!!!

Repet, nu cere nimic nimănui!!! Omul ăsta e demn de tot respectul, omul ăsta merită titlul de "Cetățean de onoare" sau "cheia orasului"! Merită să fie cunoscut și luat exemplu, dar pe noi ne doare capu' de Bianca Drăgușanu și alte non-valori, promovăm mizeriile, în timp ce, despre adevaratele valori nu vorbește nimeni!

P.S.: are studii superioare, făcute pe vremea aia când, școala era școală!”, spune Bogdan în comentariu care ne-a stârnit interesul.

Am luat legătura cu Bogdan și am aflat că Ioan Constantinescu are peste 100 de participări la maraton sau alte concursuri de alergare. Este absolvent al Facultății de Geologie.

Am căutat apoi pe internet și am găsit câteva imagini cu Ioan Constantinescu și participările lui la cursele de alergare. Îl vom căuta pe traseul său, deja consacrat, doar pentru a-l saluta, mulțumindu-i că există. Îi mulțumin totodată și lui Bogdan Georgescu, pentru că este unul dintre românii care pot vedea dincolo de o imagine, dincolo de aparențele care distorsionează grav realitatea.