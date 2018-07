Povestea ploieșteanului Marian Neguțu, care transformă schițele în animații de succes. VIDEO

Observatorulph.ro publică astăzi un interviu cu Marian Neguțu, ploieșteanul care a primit recent premiul pentru debut în animație (Best First Animation) la Balkan Film and Food Festival. Tânărul, de 30 de ani impresionează prin modestie, chiar dacă este poet, prozator și creator de artă vizuală de succes.

Reporter: Cum ați ajuns să produceți animație?

Am început să fac animație din pasiune. Nu am studii în domeniu, m-am apucat în 2013 și am învățat totul singur, din cărți și de pe internet. Internetul este o resursă incredibilă pentru cine vrea să învețe, și nu mă refer doar la animație. Sunt mulți oameni cu experiență care fac tutoriale, scriu articole sau dispuși să îți răspundă la întrebări fără să ceară nimic în schimb, în afară, bineînțeles, de accesarea site-ului, a contului ori a paginii proprii. M-a ajutat mult faptul că sunt, de asemenea, pasionat de grafică și că am fost dintotdeauna un autodidact. Dacă nu aș fi fost, probabil că aș fi renunțat repede, pentru că acumularea cunoștințelor, tehnicilor și deprinderilor necesare animației reprezintă un proces lung și dificil. Marii animatori spuneau la bătrânețe că încă mai aveau multe de aflat, așa că eu, după doar cinci ani de învățat, sunt abia la început.

De unde această pasiune?

Animația m-a fascinat din copilărie. Mi se părea un lucru magic să faci liniile, culorile, să prindă viață. Mă uitam la televizor la desene animate și apoi încercam și eu să realizez “animații” pe carnețele sau pe caiete, desenând o figură care se schimba puțin pe fiecare pagină, ca să dea impresia de mișcare. Rezultatul era caraghios, dar la vârsta aceeea era oricum doar o distracție. Pe de altă parte, interesul pentru animație a derivat și din pasiunea mea pentru grafică și literatură. O animație este, practic, o poveste spusă cu desene mișcătoare, în loc de cuvinte. Sunt, de asemenea, un mare consumator de filme, iar descoperirea filmelor animate de artă a avut un rol important în decizia de a creea, la rândul meu, animații. Când vezi idei profunde transpuse cu creativitate în imagini, îți spui: „Vreau și eu să fac așa ceva!” Chiar dacă nu îți iese din prima sau nu îți iese deloc, faptul că ai încercat îți oferă în primul rând înțelegera muncii unui animator și îți crește respectul față de aceasta.

Sunteți antreprenor sau lucrați pentru o companie?

Eu fac animație din pasiune, cel puțin deocamdată. Activitatea mea profesională de până acum s-a concentrat în special în domeniul redactării, educației și al creației de conținut online. În viitor nu exclud o carieră în domeniu, dar există și riscul ca un astfel de job să nu îmi lase destulă energie și pentru proiectele de animație proprii. Dar merită să încerc, asta e sigur.

Animația se face exclusiv pe calculator sau aveți și schițe?

Animațiile mele au întotdeauna la bază schițe realizate cu creionul, chiar dacă ulterior desenez și anim totul digital. Doar astfel pot “simți” personajele și povestea, chiar și când nu pun accentul pe grafică, ci pe idee, așa cum am făcut în cazul scurtmetrajului Hammer.

Ce premii ați mai obținut în afara celui de la festivalul din Albania?

Deși am realizat mai multe animații scurte și chiar un serial online, Hammer a fost primul film pe care l-am considerat destul de bun pentru a fi înscris la festivaluri. Balkan Film and Food Festival a fost o experiență extraordinară și pentru că a fost primul festival de film la care am participat, dar și cel care mi-a oferit și primul premiu. A fost o surpriză plăcută, mai câștigasem premii în trecut, dar pentru literatură. În plus, Hammer a concurat cu filme foarte bune, realizate de regizori și animatori foarte buni.

Vezi AICI animația realizată pentru un site despre păsări



Câte ore pe zi lucrați? De exemplu, câte ore ați muncit pentru animația recent premiată?

Animația este o activitate migăloasă, chiar dacă tehnologia a a evoluat și ajută mult. Pentru o scenă de câteva secunde, de exemplu, lucrezi la fiecare detaliu, pe rând, uneori mai mult de 10 ore. Eu fac această activitate în timpul liber și durează mult până termin un film. La Hammer, care durează trei minute și cincisprezece secunde, am lucrat în jur de opt luni, cel puțin o oră pe zi. Estimez că am lucrat peste 500 de ore, luând în calcul și editarea de imagine și sunet. Însă a meritat, fiindcă în animație, cu cât investești mai mult timp, cu atât obții rezultate mai bune.

Care este următoarea provocare?

Am deja câteva idei pentru noi proiecte de film, legate de relația omului cu societatea și cu istoria. Vreau să fac un scurtmetraj de animație cu o grafică mai complexă și cu o poveste mai elaborată, cu o durată cel puțin dublă față de Hammer. Va fi, probabil, un proiect a cărui realizare va dura câțiva ani, deci va fi cu adevărat o provocare.

Cine este Marian Neguțu

S-a născut și locuiește în Ploiești, pe 11 ianuarie 1988. În 2010 a absolvit Facultatea de Litere și Științe, specializarea română-engleză, a Universității Petrol-Gaze, Ploiești, iar doi ani mai târziu programul de masterat Studii Culturale Românești în Context European, în aceeași instituție. De-a lungul timpului, a lucrat ca redactor, creator de conținut online, profesor limba engleză, copywriter, ilustrator. În prezent sunt redactor colaborator la site-uri și edituri din țară.

Activitate cinematografică

În perioada 2013-2016 a realizat serialul online, în limba engleză, Life on Grass.

În 2017 – 2018 a realizat Hammer, animație distinsă cu trofeul Best First Animation la Balkan Film and Food Festival 2018, Pogradec, Albania. Hammer a fost, de asemenea, selectat pentru Rebel Mind Festival 2019, care se va desfășura în S.U.A., și va intra în competiție direct din postura de semifinalist.

Activitate literară

A publicat poezie și proză în: Revista nouă, Nord literar, Atitudini, Argeș, Visul, Climate literare, Fereastra, Utsanga (Italia), Otholits (Australia), precum și în antologiile: Din pana egretei, Ed. Prahova, Ploiești, 2013, Cea mai nouă poezie, Târgoviște, 2013, Juventus, Ed. Tracus Arte, București, 2013, Moștenirea Văcăreștilor, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2015, Conexiuni, 2016.

De asemenea, a câștigat următoarele premii literare:

2016 – premiul „Geo Bogza” la Concursul Național de Poezie „Geo Bogza”.

– premiul I la Concursul Național de Poezie „Lirismograf”.

– premiul I la concursul de literatură pentru copii organizat de editura Cutiuța cu Povești.

2015 – premiul pentru poezie al revistei Climate Literare la Concursul Național „Moștenirea Văcăreștilor”.

– mențiune la Concursul Național de Poezie „Occidentul Românesc”.

2009 – premiul al II-lea la Concursul Național de Poezie „Visul”.

2006 – menţiune la Concursul naţional de Poezie „Iulia Haşdeu”.

– premiul I la Concursul Judeţean de Proză Scurtă „I.L.Caragiale”.

2005 – premiul I la Concursul Judeţean de Proză Scurtă „I.L.Caragiale”.

– premiul pentru cea mai bună piesă originală la Concursul Judeţean de Teatru Liceal „I.L. Caragiale”.

În ianuarie 2013 a fondat și coordonat revista lunară de cultură R.O.C.A.D.A., din care au apărut șapte numere (disponibile la adresa rocada.webs.com.)

Din septembrie 2014 a devenit membru al mișcării literare internaționale „The New Page”.

În iunie 2018 i-a apărut cartea pentru copii Sfredeluș, porcul zburător, pe care a și ilustrat-o, la Ed. Sonia.

Urmează să debuteze în poezie în această toomană, la Ed. Fractalia.

Alte activități artistice

Este creator de artă vizuală (tradițională și digitală). I-au apărut lucrări în revista online The New Postliterate și în antologia internațională Alpha Bet a Test: Language in the Act of Disappearing, Ed. Eye Em Eye Books, 2015. În februarie 2016 a participat cu câteva lucrări la o expoziție colectivă în Cordoba, Mexic. În februarie 2017 a participat cu un performance la Blitz Show Revival 3, în București.

VIDEO