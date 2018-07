Polițist acuzat de discriminare de o șoferiță din Ploiești: ”Femeie la volan...mai ești și tâmpită!”

O ploieșteancă reclamă comportamentul nepotrivit al unui polițist care dirija circulația în această dimineață în giratoriul inundat de la Bărcănești, la ieșirea în DN 1. Femeia susține că omul legii a jignit-o doar pentru că a dat dovadă de politețe în trafic!

Sesizarea cititoarei:

”Astazi de dimineata, in jurul orei 8:00, ma indreptam spre serviciu, ca orice cetatean decent care plateste impozite si nu traieste din ajutor social.

In drumul meu spre serviciu, ajung in sensul giratoriu de la Barcanesti, de unde se extrage apa de doua zile de catre pompieri si este mereu aglomerat: o banda blocata, coada pe DN1 si trafic ingreunat in zona.

Nimic anormal, ca doar traim in Romania iar inundatiile de acest gen le vad la aproape dupa fiecare ploaie iar masurile sunt aceleasi.

In fine, ajung in intersectie, las cativa cetateni de pe DN1 sa intre cu masinile in gitaroriu, asa este normal sa intram in giratoriu pe rand, chiar daca eu am prioritate (nu se intampla foarte des sa existe respect fata de ceilalti conducatori, mai ales in Prahova) si ma indrept incet spre iesirea din giratoriu.

In fata mea un domn politist, carunt, la a treia varsta (50-60 ani), parea un domn, imi face semn sa ma bag pe banda din dreapta deoarece el este in fata mea. In dreapta mea era o alta masina pe care am lasat-o sa intre in giratoriu, dupa care urma sa intru si eu.

Imi face semn sa intru pe banda, ii fac semn ca am o masina langa si nu am unde sa intru pentru moment, la care da din cap si rosteste tare „femeile la volan..”.

Am zis ca nu aud bine, opresc radio-ul si ii cer sa repete. Da din cap si nu mai spune nimic. Ii spun ca am auzit si ca acest lucru se numeste discriminare. Atunci, se uita la mine si continua discutia ”elevata” spunandu-mi „mai esti si tampita pe deasupra”.

Iar am zis ca nu aud bine, dar de data acesta am fost siderata. Pe fata mea cred ca a aparut semaforul: rosu de furie, verde de greata, dupa care mi-am revenit, iar in dreptul lui fiind, ii spun ca este rusinos ca un politist sa vorbesca asa, sa insulte, sa jignesca.

Am vrut sa ma opresc sa ii cer numele insa eram in mijlocul intersectiei deja blocate si intr-o balta formata de apa care a inundat drumul.

Am plecat inghitind galusca si cu un mare gust amar de cele intamplate.

Tin sa precizez ca am permisul de 18 ani, niciun accident si nu sunt soferinta de week-end, am condus prin tari occidentale, condus zilnic minim 50 km, dus-intors la munca, si chiar nu cred ca este normal sa fiu discriminata si tratata josnic, doar pentru ca am fost amabila si am lasat si alte masini sa intre in giratoriu.

Nu stiu ce as putea sa fac mai departe, poate dumneavoastra puteti macar sa publicati povestea pentru ca alte femei, daca se vor mai „ciocni” cu domnul politist si sunt tratate astfel sa ii faca o plangere, sa ii ceara numele si sa oprim aceste agresiuni verbale si discriminatorii din partea oamenilor legii care normal ar trebui sa le pedepsesca si nu sa le folosesca”.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere IJP Prahova.

