Poluare masivă în Ploiești și localitățile limitrofe, sâmbătă seara

Mirosul insuportabil indica nu nivel de poluare extrem de ridicat, în special în zona de vest a Ploieștiului și în satele comunei Brazi.

Zeci de mesaje de la prahoveni au venit pe tot parcursul serii de sâmbătă, oamenii sperând să afle ce se întâmplă. Ca și noi, foarte mulți au încercat să acceseze datele de monitorizare pentru calitatea aerului, însă acestea, surprinzător, nu mi puteau fi văzute online,

Cum în weekend autoritățile de mediu se odihnesc, toată lumea speră să afle cât mai curând ce s-a întâmplat pe parcursul serii de sâmbătă și care a fost sursa emisiilor pestilențiale.

Mesajele cititorilor:

Adela - ”Buna seara ! Va rugam sa luați atitudine împotriva poluatorilor din Ploiești. In seara de 7 Iulie ,in jurul orelor 22 , in zona sala sporturilor - stadion Astra nu se poate respira din cauza mirosului de produs petrolier , hidrogen sulfurat și altele , nu se mai poate . Situația aceasta este aproape zilnică dar acum a depășit orice limita . VA RUGAM LUAȚI MĂSURI URGENTE ! in vederea rezolvării acestei situații . Poate ii veți obliga pe marii poluatori sa mai schimbe filtrele .”

Andreea Mădălina - ”Locuiesc in comuna Brazi, sat Batesti , la ora aceasta nu poti sta afara si nici in casa !! Miroase ingrozitor !! Rafinaria este la maxim cu toate deseurile dupa ploaia asta !! Nimeni nu raspunde la sesizari , sau macar la telefon !”

Andreia Hounsounou - ”Va rog, rescrieti numărul de telefon pentru efectuarea sesizărilor... Am deschis geamul de o ora sa aerisesc camera bebelusului de o lună și am regăsit un miros de sulf ingrozitor! Suntem gazati! Sa ne trezim oameni buni pana nu e prea tarziu. Haideți să mergem peste ei!”

Maxim Mihaela - ”Miroase ingrozitor,mai rau ca niciodata,stau in zona Traian iar aerul este irespirabil.”

Marian Mărchidanu - ”Stația PH4-Brazi, vineri 06.07.2017 între orele 7-9 nu s-au efectuat măsurători pentru benzen, toluen, xileni. Sâmbătă, începând cu aceeași oră nu se mai efectuează măsurători pentru benzen, toluen, xileni. Mai mult, emisiile de NO arată că au fost arderi la faclă pentru deșeuri gazoase. Apariția concentrației ridicate de SO2 arată că la Brazi a început rafinarea petrolului sulfuros, fiind a treia rafinărie care ne poluează.”

Mihai Bonta - ”Coruptia chiar ne ucide...eram afara in parc cu copilul cand au dat drumul cei de la rafinarii vaporilor de gaze toxice. Acum ne-am ascuns in casa si am pornit purificatorul...”

Elena Cupsa - ”Chiar acum este groaznic afară, am simțit din casă că începe să mă usture gâtul și nasul. Am ieșit afară și da, se văd chiar și niște particule ca i cenușă care ustură groaznic!”

Sorin-Ștefan Iacob - ”Miroase a hidrogen sulfurat(oua clocite) si in zona Malul Rosu..str 8 martie...Oltului.”

Acestea sunt doar câteva dintre mesajele postate de prahoveani sâmbătă seara. Reamintim că la protestul împotriva poluări, din urmă cu o lună, abia dacă s-au strâns 100 de persoane în centru Ploieștiului, subliniind la momentul respectiv că lipsa de interes, de implicare a celorlați va fi un fel de gir pentru ceea ce va urma, marii poluatori, dar mai ales iresponsabilele autorități de mediu bazându-se deja pe faptul că pot face orice doresc, atât timp cât oamenilor nu le pasă și nu pun presiune asupra lor.

Considerăm că a sosit momentul ca cei care se ocupă de corupție să-și intre serios în atribuții și să verifice adevăratele motive pentru care autoritățile de mediu sunt dezinteresate de un fenomen extrem de periculos, care ucide încet si sigur.

În ceea ce ne privește vom continua intens campania antipoluare, urmând să revenim cu date despre ceea ce s-a întâmplat sâmbătă seara.

foto cu caracter ilustrativ