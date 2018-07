Spitalul din Prahova care concurează cu marile clinici din București. Servicii de top și pentru persoane cu venituri mici. FOTO

Deschis acum doi ani, Spitalul AS Medica din Bucov al cunoscutului medic Alin Scarlat arată ca o clinică de lux din București. Diferența o reprezintă pacienții, care sunt din toate categoriile sociale, dar și tarifele reduse, chiar 0 pentru persoanele cu venituri modeste. Cum a fost posibil? Spitalul are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, iar Asociaţia “Sănătate pentru toţi – Dr. Scarlat” strânge fonduri pentru tratamentul pacienților fără posibilități materiale.

Asociaţia ajută acești pacienți să aibă acces la servicii medicale de calitate specializate în orice spital din România sau din exteriorul ei. Câteva dintre cazurile grele care au avut șanse reale la viață după intervenția Asociaţiei “Sănătate pentru toţi – Dr. Scarlat” le puteți regăsi Aici sau Aici.

Specializări și medici de top

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Spitalul AS Medica Bucov are secție de medicină internă și specializări precum cardiologie, acupunctură și masaj terapeutic, fiind dotat și cu aparatură specială pentru depistarea osteoporozei. AS Medica Bucov deține un laborator de analize acreditat și aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, dotat cu echipamente de ultimă generație care permit obținerea unor rezultate 100% sigure. În cazuri speciale, probele sunt trimise la alte laboratoare din străinătate, AS Medica fiind partener Sinlab, unul dintre giganții mondiali în acest domeniu.

Din echipa de medici fac parte: Dr. Alin Scarlat, medic primar medicină internă, doctor în științe medicale, Dr. Vlădoiu Natalia - medic primar medicină internă, Dr. Goicea Alexandra - medic primar medicină internă, Dr. Vuță Ruxandra - medic specialist psihiatrie, Dr. Vîjîiac Aura - medic specialist cardiologie, Dr. Plăișanu Alis - medic specialist medicina muncii, Dr. Ochișor Victor - specialist acupunctură, Dr. Scarlat Cristina - medic șef laborator.

Condiții de cazare în regim hotelier

Spitalul are 33 de paturi, fiecare dintre cele 16 saloane fiind dotat cu mobilier nou, grup sanitar propriu, aer condițional și TV. ”Mă simt ca la hotel. Totul este nou, curat, iar personalul mai mult decât amabil, de la infirmiere și asistente până la medici”, susține unul dintre pacienții internați în aceste zile la AS Medica Bucov. În ceea ce privește masa, fiecare pacient are un meniu personalizat, în funcție de afecțiunile pentru care a fost internat și servit în sistem catering la patul fiecărui pacient.

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit pentru ASOCIAȚIA PENTRU TOTI – DR. SCARLAT

Asociaţia “Sănătate pentru toţi – Dr. Scarlat” face posibil ca pacienți din Prahova să poată fi tratați corect și profesionist din punct de vedere medical chiar dacă nu au asigurare medicală sau nu posibilități financiare. Până pe data de 15 iulie puteți fi parte directă din acest gest unic care salvează vieți în fiecare zi prin depunerea declarației unice la ANAF (prin care puteți redirecționa 2% din impozitul pe venit) dacă ați obținut venituri și din activități independente (profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, activități din agricultură etc).

Redirecţionarea nu costă nimic. În schimb, dacă nu redirecţionați cei 2%, aceşti bani se duc la bugetul statului și nu ajung la oameni din județul Prahova.

Procedura este extrem de simplă și vă stă la dispoziție AICI.

Galerie FOTO Spitalul AS Medica din Bucov arată impecabil

Saloanele sunt dotate cu aer condiționat și cablu TV și au grup sanitar propriu

Meniu special pentru fiecare pacient

Laboratorul de analize medicale acreditat și în contract cu Casa de Asigurări

Camera de gardă și cabinetele medicale corespund cerințelor unui spital de top

Curtea spitalului arată impecabil

O recepție modernă, unde pacienții și aparținătorii primesc informații în timp record