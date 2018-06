Cum a renunțat un ploieștean la traiul tihnit din Elveția pentru o afacere unică în orașul natal

Radu și soția lui au lucrat pentru o companie multinațională ani buni și astfel au ajuns în Elveția, țara aia unde își țin bogații banii și se respiră cel mai curat și mai scump aer. Și-au stabilit domiciliul la Geneva, împreună cu cei doi copii, băiat și fată, care acum au 17 ani, respectiv o fată de 15 ani, aceștia din urmă dobândind între timp și cetățenia elvețiană.

Își amintește și acum cât de șocant a fost contactul direct cu nivelul de trai din Elveția. ”Când am ajuns prima dată într-un supermarket din Geneva și am văzut prețurile mi-am spus că nu sunt chiar de speriat, așa cum mă avertizaseră mulți.

Abia când am realizat că prețurile erau valabile pentru 100 de grame, nu pentru un kg de produs alimentar, m-am panicat. Am tastat pe GPS cel mai apropiat Carrefour și am ajuns în Franța, la 10 km de Geneva, de unde îmi fac și acum piața”, povestește Radu.

În toamna anului trecut, dorul de orașul natal l-a făcut să ia o decizie mai mult decât curajoasă. Să revină la Ploiești și să deschidă primul centru de divertisment pentru copii și adolescenți de tip Escape Rooms, pe strada Grigore Cantacuzino nr. 25 C.

”Am găsit un spațiu la roșu, în zona centrală a Ploieștiului, unde am investit aproape întreaga agoniseală a familiei pentru a deschide The MindEscape Ploiești. Am vrut să fie la aceleași standarde cu cele din Elveția, cu care am intrat în contact la o petrecere a fiicei mele acum câțiva ani. Am luat licența The MindEscape și am creat decorurile perfecte pentru trei scenarii ale jocului de acest tip, care a prins foarte bine în Occident și, din câte am auzit, chiar și în București, unde sunt vreo 100 astfel de locații”, spune antreprenorul ploieștean.