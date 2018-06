Cui aparține balta unde s-au electrocutat mortal fiul primarului din Păulești și un junior al CSM Ploiești

Doi prahoveni și-au pierdut viața, în mai puțin de doi ani, pe malul bălții Blașova, din Insula Mare a Brăilei, după ce s-au electrocutat. Balta a fost concesionată de la Consiliul Județean Brăila de un controversat afacerist din zonă.

Victimele tragediilor au fost Florin Tudor, fiul primarului din Păulești, Sandu Tudor, care a murit acum două săptămâni, respectiv un junior al CSM Ploiești, un sportiv promițător de la secția Judo, Mihnea Stan.

Cei doi erau la pescuit pe balta Blașova, undițele lor făcând arc electric cu firele de înaltă tensiune din zonă. Amândoi au murit pe loc, după ce au suferit arsuri grave.

La solicitarea observatorulph.ro, Consiliul Județean Brăila a răspuns că balta al cărei proprietar este a fost concesionată în primăvara anului 2016 către firma Gropeneanu Com SRL.

Potrivit presei locale, firma respectivă aparține afaceristului brailean Aurel Gropeneanu, care a concesionat Complexului Lacul Blasova, format din 310 ha teren si 375 ha luciu de apa.

In 2016, la inceputul anului, a avut loc licitatia pentru concesionarea pe o perioada de 15 ani a complexului din Insula Mare a Brailei, dreptul de concesiune ajungand tot la Gropeneanu, care a participat cu doua societati, Gropeneanu Com si Micatis Prod – cea care, recent, a castigat contractul de asfaltare a strazilor din municipiu.

Gropeneanu Com are in administrare o suprafata de peste 4.000 de ha, inclusiv in Republica Moldova.

Firma apare si pe lista sponsorilor PSD din 2014, finantand cu 30.000 de lei campania electorala a lui Victor Ponta pentru alegerile prezidentiale.

