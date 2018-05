Medicii de la Schuller, obligați să decidă ce pacienți bolnavi de cancer trăiesc și care mor. Decizie inumană a CAS Prahova

În ciuda asigurărilor date de oficiali și a unui comunicat de presă care s-a dovedit a fi mincinos al Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, șansele de supraviețuire ale bolnavilor de cancer din tot județul, tratați la Spitalul Municipal Ploiești, au scăzut cu 25%. Acesta este procentul cu care a fost redus numărul de paturi finanțate de CAS Prahova începând din luna aprilie a acestui an la Compartimentul Hematologie din Spitalul Schuller.

După ce această decizie birocratică criminală a devenit publică, Radu Crăciun, medic primar hematolog la Spitalul Municipal Ploiești a postat pe Facebook un text emoționant prin care descrie consecințele fatale ale reducerii numărului de paturi pentru bolnavii de cancer din Prahova.

Astfel, medicii oncologi sunt puși în situația limită de a decide care dintre bolnavi primește tratamentul care îi poate prelungi viața de pe patul de spital și care este trimis acasă să moară dacă spitalul nu va mai avea bani să suporte din alte fonduri aceste cheltuieli care pot fi exorbitante!

”Eu ,ca medic ,am exact acelasi salariu indiferent cati pacienti tratez intr-o luna . De cealalta parte, din 4 pacienti cu cancer ar trebui sa aman un pacient pentru ca am depasit limita de cazuri contractate, chiar daca am pat liber, dar necontractat. Va rog sa imi dati indicii despre modul cum voi alege acest pacient mai ,, ghinionist,, ?” se întreabă medicul Radu.

Așteptăm în continuare răspunsurile formulate conducerii CAS Prahova privind reducerea numărului de paturi din Spitalul Schuller, finanțate de la buget pentru tratarea bolnavilor de cancer.

Postarea integrală a medicului Ciprian Radu pe pagina sa de Facebook:

”Doresc sa fac cateva precizari, pentru ca am vazut ca au aparut mai multe articole in presa locala in legatura cu Compartimentul de Hematologie. In anul 2017 contractarea pe Compartimentul Hematologie s-a facut pe 10 paturi din cele 10 existente in acel moment, deci un procent de contractare de 100 % . Ulterior , la finele anului 2017, cu ajutorul autoritatilor locale si MS s-a infiintat compartimentul autonom de 20 de paturi , Intr-adevar , in contractarea pe anul 2018, Compartimentului de Hematologie I s-a alocat un numar de 15 paturi contractabile din 20 existente in organigrama , deci o reducere cu 25 % .

Vreau sa subliniez ca sanatatea nu are culoare politica si ca interesul pacientilor primeaza in fata disensiunilor politice. Sunt un medic care lucreaza in acest judet din 2001 si am tratat un numar foarte mare de pacienti cu afectiuni ale sangelui, unele dintre ele cumplite , boli rare si cu evolutie implacabila care te erodeaza pe tine , ca medic, in interior in fiecare zi . Tratamentul este o munca in echipa, medic-pacient-familie, care necesita efort, rabdare, empatie si multa, multa speranta .

Poate este greu de perceput de ce deranjeaza cu ceva reducerea paturilor contractate. Explicatia este ca numarul de cazuri care sunt decontate de CAS se calculeaza in functie de acestea. Daca inainte aveai posibilitatea sa tratezi X cazuri, acum poti doar 75% din X .

Eu ,ca medic ,am exact acelasi salariu indiferent cati pacienti tratez intr-o luna . De cealalta parte, din 4 pacienti cu cancer ar trebui sa aman un pacient pentru ca am depasit limita de cazuri contractate, chiar daca am pat liber, dar necontractat. Va rog sa imi dati indicii despre modul cum voi alege acest pacient mai ,, ghinionist,, ?

Asta teoretic, pentru ca practic nu se poate refuza niciun pacient de acest gen, dar spitalul plateste din bani proprii cheltuielile de spitalizare . Ceea ce nu e in regula, moral vorbind, iar indicatorii compartimentului ar arata ca nu respect limitele impuse de contract .

Am observant ca , in urma informatiilor aparute, a existat o implicare din partea autoritatilor, fie ca sunt locale sau parlamentare , din toate zonele politice, ceea ce arata ca toti inteleg ca sanatatea e o prioritate nationala, la fel cum exista dorinta de rezolvare si sustinere din partea conducerii spitalului, care a facut demersuri justificate pentru cresterea numarului de cazuri contractate cu CAS .

De aceea le-am multumit si le voi multumi tuturor celor care sunt si vor fi alaturi de pacientii cu boli hematooncologice , pacienti care au nevoie sa vada ca toti cei care pot sa intreprinda ceva : medic-asistenta-spital-forte politice de orice ,,culoare,, - ii sustin si nu i-au abandonat in lupta lor pentru viata.