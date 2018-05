O ploieșteancă a renunțat la un trai liniștit în Marea Britanie ca să-i învețe engleză pe ”pitici”. Mesajul său pentru părinții nerăbdători ca cei mici să devină peste noapte experți în limba lui Shakespeare :)

Constanța Rușinaru se consideră o femeie fericită: are un soț de care s-a îndrăgostit nebunește la prima vedere, două gemene superbe și conduce o școală de limbi străine de succes în Ploiești: Belle Languages.

A trăit visul britanic cu viză obținută în baza unei burse

Până la 38 de ani, câți are în prezent, Constanța Rușinaru se poate mândri că le-a făcut (aproape) pe toate. A studiat medicina trei ani, deși părinții insistau să se facă architect, apoi a plecat cu o bursă în Marea Britanie. Aici a muncit mai bine de cinci ani, timp în care a și obținut rezidența, într-o perioadă în care mulți români habar nu aveau ce înseamnă Uniunea Europeană și posibilitatea de a călători fără viză. Și, totuși, dorul de țară, de familie, de prieteni era atât de mare încât Constanța venea destul de des acasă, chiar dacă atunci biletele de avion nu erau deloc ieftine.

A revenit în țară pentru a trăi o frumoasă poveste de dragoste

În urma unei astfel de vizite și-a cunoscut și viitorul soț. ”A fost dragoste la prima vedere. După ce l-am întâlnit prima dată, chiar i-am spus celei mai bune prietene că el va fi cel ales și așa s-a și întâmplat. După doar trei întâlniri m-a cerut în căsătorie și așa am decis să revin în Ploiești. Părinții noștri s-au cunoscut la Casa Căsătoriilor, în ziua nunții”, povestește, amuzată, Constanța.

A luat-o de la zero..la UPG Ploiești

Pentru că nu i-au fost recunoscute multe dintre cursurile făcute în UK, Constanța a urmat cursurile facultății de litere, specializarea română-engleză, la UPG Ploiești unde are și un master. Chiar dacă facultatea a fost o experiență ”românească”, Constanța poartă un deosebit respect pentru profesoarele Anca Dobrinescu (pro-rector acum) și Irina Toma.

De la pregătire pentru BAC și facultate, la centrul de limbi străine Belle Languages

Pentru că stăpânea la perfecție limba engleză, tânăra a început să facă meditații în particular, dar s-a și angajat la un centru de limbi străine din Ploiești. În anul 2012, după ce acesta s-a închis, unul dintre părinții copiilor pregătiți de Constanța i-a propus să își deschidă propria afacere, oferindu-i și un spațiu de închiriat pe strada Rudului. ”Am acceptat propunerea, am cumpărat mobilierul de la centrul care tocmai s-a închis și așa am pornit afacerea. Recunosc, soțul meu a fost cel care m-a susținut, motiv pentru care l-am și pedepsit să se ocupe de tot ce înseamnă birocrația unei firme din România. La început am avut cinci cursanți, acum avem peste 1200 la engleză și germană” se mândrește Constanța.

Părinții spun lucruri trăsnite: copilul meu de ce nu vorbește cursiv engleza acasă?

Printre clienții centrului, dacă îi putem numi așa, se numără copii de trei ani, dar și pensionari de peste 60 de ani. Constanța recunoaște că întâmpină frecvent probleme de comunicare cu unii dintre părinții copiilor, nemulțumiți că puștiul nu vorbește engleza prin casă 😊 sau, din contră, de ce la cursuri se vorbește exclusiv în limba lui Shakespeare?

Uită însă de toate problemele când ajunge acasă, unde o așteaptă un soț perfect și două gemene superbe de trei ani și patru luni, cu care desfășoară un experiment didactic. ”De la naștere am vorbit cu fetele mele atât în română, cât și în engleză. Acum se exprimă mai repede în engleză pentru că, în ciuda reținerilor pe care le au mulți părinți, copiii învață mult mai repede o limbă străină decât adulții”, spune Constanța Rușinaru.