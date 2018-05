Administratorul public al Primăriei Albești Paleologu, acuzat de hărțuire sexuală. Victima a depus plângere la Poliție

O angajată a Primăriei Albești Paleologu i-a făcut plângere penală pentru hărțuire sexuală administratorului public al comunei, diferența de vârstă dintre cei doi fiind de aproape 40 de ani.

În plângerea depusă la postul de poliție din Valea Călugărească, Mihaela Genosu, în vârstă de 25 de ani, angajată a Primăriei Albești Paleologu ca debutant la compartimentul resurse umane, susține că administratorul public al comunei, Ion Căpriță, mai mare cu 40 de ani decât ea, o hărțuiește sexual de mai bine de un an.

Mai precis, la scurt timp după ce a câștigat concursul de funcționar public organizat de Primăria Albești Paleologu în decembrie 2016, Mihaela Genosu ar fi primit numeroase avansuri sexuale din partea administratorului public pentru a promova concursul de definitivat pe post.

Tânăra, care este căsătorită, a depus la dosar și o înregistrare a unei discuții purtate în biroul administratorului public. Aceasta susține că pe întreg parcursul anului trecut, Ion Căpriță ar fi hărțuit-o sexual și, pentru că i-a refuzat avansurile, i-a întocmit un raport de evaluare a activității negativ astfel încât să nu poată promova următorul concurs, deși administratorul public nu ar avea acest drept legal.

Mai mult, deși secretara primăriei a întocmit un raport de evaluare favorabil pe numele ei, tânăra susține că cei din conducerea primăriei nu au organizat interviul necesar numirii definitive a funcționarei pe postul respectiv, aceasta făcând și o sesizare la ANFP privind blocarea examenului.

Înainte de depunerea plângerii, familia tinerei susține că i-a adus la cunoștința primarului aceste acuzații, fără vreun efect. Mai mult, soția administratorului public ar fi recunscut în fața mamei funcționarei că știa de această ”poveste”, însă că nu poate lua atitudine atât timp cât nu s-a întâmplat nimic fizic între cei doi.

Contactat de observatorulph.ro, Ion Căpriță respinge acuzația de hărțuire sexuală.

”Totul este o invenție, o minciună din partea acestei angajate, care nu face față atribuțiilor de serviciu. Eu nu am jignit-o, nu i-am propus nimic, ci chiar am ajutat-o. E adevărat că mai fac câte o glumă, dar nu am hărțuit-o. Ea a fost cea care i-a dat această conotație. Vă spun sincer că o evit tocmai pentru că a fost în stare să îmi facă plângere la poliție. Am auzit că ar avea o înregistrare cu mine, dar nici nu vreau să o ascult” a declarat administratorul public al comunei Albești Paleologu.

Acesta recunoaște că i-a întocmit funcționarei un raport de activitae negativ înainte de susținerea interviului dar că primarul i-a dat o dispoziție care îi permite acest lucru. În plus, dacă va fi numit în comisia de evaluare a tinerei angajate, nu va refuza îndeplinirea sarcinii de serviciu. ”Comisia pentru interviu este numită de primar. Nu pot eu să mă dau la o parte…”, a precizat Căpriță.

Și primarul îi ține partea administratorului public.

”Doamna care a făcut plângere este incapabilă să ducă la îndeplinire sarcinile de serviciu. Prin plângerea depusă la Poliție nu a făcut alteva decât să ne facă de râs comuna, să ne denigreze pe toți. Acuzațiile de hărțuire sexuală sunt minciuni, invenții”, a declarat pentru observatorulph.ro primarul comunei, Marian Panait.

Acesta susține însă că pentru a nu lăsa loc la interpretări nu-l va numi pe Ion Căpriță în comisia de evaluare în fața căreia Mihaela Genosu va susține interviul pentru a ocupa acest post definitiv.

Reprezentanții IJP Prahova au confirmat că există o plângere la postul de poliție din Valea Călugărească în caz fiind întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de hărțuire sexuală.