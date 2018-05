Mesaj dur al unei ploieștence pentru politicienii locali: Jos "labele" de pe Spitalul General CF !

După ce observatorulph.ro a dezvăluit, în exclusivitate, că Ministerul Transporturilor va renunța la Spitalul CF din Ploiești, urmând să fie preluat de Consiliul Județean Prahova sau de Primăria Ploiești, au apărut numeroase reacții din partea cititorilor. Astăzi publicăm scrisoarea deschisă prin care o ploieșteancă le adresează politicienilor locali următorul mesaj: Jos "labele" de pe Spitalul General CF din Ploiești!

Scrisoarea cititorului:

Buna ziua, Ma numesc Adriana Zamfir si va contactez pentru a-mi exprima o parere legata de ceea ce se intampla cu si la Spitalul General CF Ploiesti.

Martori si implicati cu totii, atat direct (prin vizita la medicul de familie, analize medicale, consult de specialitate, farmacie, spitalizare, birocratie), cat si indirect (prin ceea ce ni se prezinta, de obicei orori din spitalele care fie nu-s dotate corespunzator, fie nu ofera minimum de conditii, fie sunt supraaglomerate, personalul fie este supraincarcat si epuizat, fie superficial etc. - oamenii avand de suferit in cele din urma) in ceea ce nu functioneaza cum ar trebui in sistemul sanitar, ramanem surprinsi cand ceva este normal.

Din auzite de la cunoscuti si apropiati, dar si din materialele publicate de dv., reiese ca Spitalul CFR si Policlinica CFR functioneaza cum trebuie. Functioneaza cum trebuie in sensul ca amandoua ofera servicii medicale de calitate, au aparatura moderna, metode eficiente, conditii decente, iar personalul medical este focusat pe ingriirea pacientilor fara sa aiba legatura cu portofelul acestora, ei chiar afirmand in diferite contexte "noi avem salariu pentru ceea ce facem", fara sa-si verse frustrarile asupra pacientilor.

Cele auzite au fost confirmate prin faptul ca tatal meu s-a internat marti, 15 mai, in acest spital pentru niste investigatii medicale. Vizitandu-l si ascultandu-l, am vazut/constatat la fata locului ca lucrurile chiar merg, chiar sunt diferite de ceea ce stim prin ceea ce ni se arata sau traim. Acest spital este un exemplu pozitiv de spital, nu doar o cladire in care oamenii cu probleme de sanatate traiesc situatii si experiente care de multe ori le afecteaza negativ starea precara a sanatatii in loc sa o amelioreze.

Nu stiu cum a facut managementul sa aduca bani pentru ca lucrurile sa mearga, dar a reusit. Felicitari si respect!

Cu aceasta ocazie, am intrat si in posesia informatiilor conform carora acest spital are o soarta incerta. Din pacate, otrava politica, mai bine zis cancerul negru politic se intinde si aici. Nu este normal sa se strice ceva bun, sa se distruga ceva ce merge. NU vrem sa se intample asta. Cu asta se ocupa politicul nostru, sa extermine ceea ce functioneaza din motive de el stiute. Totusi, pe acolo mai sunt si oameni care vor sa faca lucruri, unii chiar reusind.

Inteleg ca medicii si personalul sanitar sunt revoltati, precum si oamenii care au trecut pe acolo fie pentru ei insisi, fie pentru rude, apropiati.

Si eu, ca multi altii, vreau ca acest spital sa ramana ceea ce este in prezent.

Autoritatile locale/judetene promit si promit lucruri pe care nu le realizeaza. Ii intereseaza mai mult salariile fabuloase pe care si le-au facut, desi nu sunt mai eficiente, si sa cheltuiasca sume fabuloase pe actiuni. Da, actiunile trebuie facute, dar moderat, fara risipa.

NU stiu inca daca s-a initiat o petitie online pentru ca Spitalul General CF sa fie lasat in pace, sa functioneze acolo unde este, unde exista cladirea si spatiul dotate corespunzator, dar sunt sigura ca sunt multi care o vor semna. Eu categoric o voi semna.

Cine urmareste sa puna "laba" pe cladire si terenul aferent sa-si reconsidere pozitia, sa-si foloseasca priceperea si dorinta de a castiga corect, ca in afaceri, cu onestitate si competenta.

Jos "labele" de pe Spitalul General CF!

Si inca ceva: care sunt eforturile atat de "coplesitoare" pe care le face Ministerul Transporturilor de vrea sa scape de un spital eficient, modern, care-si indeplineste menirea: sa trateze pacientii in conditii normale, cu pricepere si determinare?

Cu ganduri bune, Adriana Zamfir