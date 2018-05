Lărgirea la patru benzi a pasajului de la Podul Înalt, pusă în pericol de un posibil fals al Direcției de Urbanism Ploiești

Dezvoltarea celor două parcuri industriale și creșterea traficului înspre și dinspre Târgoviște au făcut ca intrarea de la Podul Înalt să devină, de departe, cea mai aglomerată arteră rutieră a orașului. Decongestionarea ieșirii din Ploiești către Târgoviște este un deziderat vechi al primarilor Ploieștiului. Din anul 2018 pot fi accesați bani europeni – 9.500.000 de euro nerambursabili în proporție de, rețineți, 98%, care pot fi destinați acestui scop. Primăria a început să lucreze la întocmirea dosarului încă de anul trecut pentru a depune cât mai repede cererea de finanțare. În momentul în care a fost finalizată documentația a fost descoperită o situație care pune în pericol întreaga finanțare: la dosarul cu cererea de finanțare există mai multe certificate de urbanism. Cel mai probabil, unul este fals.

Proiectul pentru care primăria intenționează să obțină finanțare europeană are în vedere atât lărgirea de la două la patru benzi a pasajului de sub calea ferată de la Podul Înalt, cât și a pasarelei din zona Coca Cola. De asemenea, este prevăzută o sistematizare a străzii Gh. Gr. Cantacuzino, stradă cu patru benzi, tocmai în sensul preluării fără probleme a afluxului de trafic.

Astfel, toată porțiunea de șosea de la intrarea în oraș până aproape de centru ar fi fost accesibilă de pe o șosea de patru benzi. O veste bună pentru șoferii și navetiștii cărora frecventele ambuteiaje sau, pur și simplu, vitezele mici cu care se rulează ca urmare a faptului că în unele segmente șoseaua are doar două benzi, le consumă zeci de minute din viață. La fel și pentru agenții economici din zonă.

Evident, piesa cea mai importantă a dosarului de finanțare o reprezintă proiectul în sine – desenul viitorului obiectiv, ca să înțeleagă mai bine și UE pe ce și de ce cerem banii. Acest desen nu poate fi făcut fără o componentă esențială – Certificatul de Urbanism. Metaforic vorbind, el este certificatul de naștere al viitoarei investiții.

În cazul proiectului nostru avem nu unul, ci trei Certificate de Urbanism, ceea ce chiar și un entuziast al statisticii ciudățeniilor ar putea considera că este cam mult. Pe ultimul, emis la 26 martie a.c., îl vom ignora, ca să nu complicăm prea tare narațiunea. Vom vorbi doar despre primele două emise pe, șoc și groază!!!, 12.04.2017. Da, ați citit bine.

Pe 12.04.2017, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană (DGDU) Ploiești, condusă de arhitectul șef Cristina Herția, a emis două certificate care au ACEEAȘI DATĂ ȘI ACELAȘI NUMĂR DE ÎNREGISTRARE.

Conform surselor noastre, cele două documente au fost descoperite recent chiar de primarul Adrian Dobre, în urma unei verificări de rutină a documentației care urma să fie depusă în scopul accesării fondurilor. Acesta ar fi obsevat că, deși cele două Certificate au același număr și au fost emise în aceeași zi, unul solicită în titlu efectuarea unui PUZ în timp ce altul nu solicită PUZ.

Mai sunt și alte diferențe între cele două Certificate: unul este emis la 12.04.2017, iar altul la 12 aprilie 2017, unul are data pusă cu ștampila – așa cum au majoritatea documentelor emise de DGDU Ploiești, iar celălalt are data pusă din calculator, cum nu o are majoritatea documentelor de acest tip emise de DGDU Ploiești. În concluzie, unul este fals!, că nu pot fi amândouă. Certificatul suspectat a fi un fals, cel cu data trecută din calculator, ar fi ieșit din DGDU Ploiești la data de 26.03.2018, conform unei ștampile pe care o are aplicată.

Inclusiv acest amănunt tulbură teribil apele deoarece 26.03.2018 este data emiterii celui de-al treilea Certificat pentru această lucrare.

Nu trebuie să fii vreun expert ca să înțelegi care pot fi consecințele accesării unor fonduri (europene sau nu) în baza unor documente falsificate sau suspecte a fi falsificate.

Persoane familiarizate cu modul de lucru al DGDU Ploiești ne-au explicat că este posibil ca unul dintre certificate, cel cu numărul de înregistrare trecut din calculator, să fi fost elaborat doar prin schimbarea primei pagini a celui original, pentru a fi adăugată necesitatea efectuării PUZ-ului, în speranța că nimeni nu va observa modificare. Nu ar fi prima situație de acesti tip, ne spun acestea.

Conform surselor noastre, descoperirea de către primar a posibilului fals a dus la suspendarea pentru moment a procesului de depunere a documentării pentru obținerea grantului de 9.500.000 de euro. Evident, având în vedere contextul, nimeni nu mai poate garanta accesarea banilor europeni pentru o investiție atât de importantă pentru infrastructura rutieră a orașului.

Vom reveni cu amănunte.