”Bunicul meu fusese trimis ”să moară acasă”. Dar prin puterea plantelor, a trăit până la 103 ani”, - despre știința plantelor cu doctorul Alin Scarlat

”În permanență am fost și sunt în urmărirea îndeplinirii aceluiași obiectiv, aceluiași vis din copilărie: să pot aduce cât mai multă alinare, cât mai multă vindecare cât mai multor oameni”, ne spune doctorul Alin Scarlat în interviul de mai jos.

Cunoscut drept unul dintre cei mai eficienți diagnosticieni ai României, fondatorul Spitalului AS Medica Bucov, pregătește lansarea unei noi cărți. Este un demers care, cu siguranță, va modifica percepția multora dintre noi despre relația pe care ar trebui să o avem cu plantele, cu mediul înconjurător.

”În opinia mea, plantele sunt poate cel mai binevoitor și îngăduitor partener al nostru în această existență și sunt foarte dispuse să ne învețe, să ne ajute. Depinde de noi cât de deschiși suntem la această incredibilă dragoste pe care ne-o arată în fiecare clipă”, ne spune doctorul Scarlat.

Reporter: Opinia publică vă recunoaște drept un medic internist care folosește cât de des poate tratamentele naturiste. De unde această inclinație?

Dr. Alin Scarlat: După mai bine de 35 de ani de practică de zi cu zi a medicinii, am constatat, de exemplu, ca sunt destule suferințe ale omului care nu pot fi diagnosticate și tratate doar prin medicina alopată. Sau în foarte multe cazuri, bolile pot fi tratate și prin alte metode decât prin utilizarea structurilor chimice.

De ani buni sunt adeptul medicinei integrative. Cred că este greșit să abordezi separat tipurile de medicină sau de terapie care funcționează astăzi. Beneficiile fiecărui mod de a trata oamenii, de a le face bine, pot fi integrate în interesul pacientului și eu încerc în fiecare zi să fac acest lucru.

Ca medic am obligația de a aduce alinare și, pe cât este posibil, vindecare, oamenilor care vin la mine în suferință. În anii de practică am constatat că, de prea multe ori, medicamentele nu sunt suficiente pentru vindecarea unui om. De aici vine această curiozitate pentru identificarea de noi metode și tratamente eficiente.

Rep: De ce și plante și nu doar medicamente?

Dr. A.S.: Încă din anii de liceu am fost pasionat de chimie, iar chimia plantelor a însemnat pentru mine principala cale de căutare și înțelegere a naturii. Mi-am urmat această curiozitate și în facultate.

Pasionat fiind, am înțeles chiar de atunci că foarte multe medicamente de sinteză își au originea în structurile chimice din plante, dar se obțin mult mai ieftin prin sinteză, adică transformându-le în medicamente.

Am înțeles totodată faptul că plantele au o acțiune mult mai blândă și complexă asupra bolii decât structurile chimice.

Și astăzi, unde pot, asociez medicamentelor de sinteză și extracte și/sau ceaiuri din plante tocmai pentru a evita cât mai mult reacțiile adverse ale medicamentelor.

Rep: Cum ați descoperit aceste informații ca resursă de sănătate?

Dr. A.S.: Atât părinții, cât și bunicii mei erau cunoscători și păstrători ai cunoașterii despre natură. Din fragedă copilărie eu am aflat despre plante ca remedii ale unor boli sau despre riscul toxic al acestora.

Probabil acest lucru se întâmpla în fiecare familie care locuia la țară. Era o școală a vieții, dar și o necesitate de protecție a copilului față de riscul toxic al unor plante.

Nu cred că am luat medicamente până la vârsta adolescenței, când am plecat de acasă. Am primit doar vaccinurile obligatorii. Acasă orice boală a copilăriei era vindecată cu leacuri făcute din plantele din jurul casei.

Îmi amintesc de un eveniment care mi-a marcat definitiv viața și a contribuit decisiv să devin ceea ce sunt. În vacanța de după clasa a noua bunicul din partea mamei a venit la noi acasă foarte grav bolnav cu o formă severă de hepatită. Avea icter extrem, vărsa, delira... Fusese externat dintr-un spital județean pentru a fi lasat ”să moară acasă”.

În această situație, tatăl meu l-a adus pe domnul Gheorghe, cel mai mare vindecător din zonă. Domnul Gheorghe i-a preparat un leac din opt plante și după trei zile cu acest tratament bunicul și-a revenit și a mai trăit până la 103 ani. Nu este o poveste, nu este un produs al imaginației cuiva, este purul adevăr.

Este un fapt de viață pe care eu l-am trăit și care m-a ghidat în toată existența și cariera mea. Acest fapt m-a convins de puterea vindecatoare a plantelor și m-a obligat să mă aplec mai mult asupra cunoașterii acestora.

Rep: Cum ați urmat această idee a plantelor vindecătoare, cărora le-ați dedicat foarte mulți ani de studiu?

Dr. A.S.: Curios și foarte dispus să învăț m-am dus la vindecător sau vraci cum îi spuneau bătrânii satului, la domnul Gheorghe, și l-am rugat să mă învețe și pe mine cât mai multe din știința sa. Mi-a prezentat toate informațiile pe cale orală, fără să îmi dea voie să scriu.

Am început să caut cât mai multe cărți în domeniu și imediat ce am ajuns la facultate am bătut la ușa unui profesor de botanică farmaceutică al Facultății de Farmacie din Cluj. M-am prezentat și l-am rugat să mă ajute să studiem o plantă din zona de unde m-am născut despre care știam că vindecă ulcerul.

În urma acestui contact am început o cercetare multidisciplinară formându-se o echipă cu profesori de la facultatea de medicină, facultatea de farmacie, facultatea de chimie și agronomie și medicină veterinară.

Un prim rezultat a fost ca în anul 4 de facultate am publicat rezultatele cercetării (realizarea unui medicament anti-ulceros), atât în țară cât și în străinătate. Cercetarea a avut un ecou foarte bun din afară, primind peste 100 de invitații de colaborare din foarte multe țări ale lumii.

Privind în urmă trebuie să recunosc că a fost o șansă uriașă pentru mine să întâlnesc acești adevărați profesori care mi-au încurajat ideile, m-au sprijinit și m-au obligat să nu renunț la pasiunea mea, la curiozitatea mea.

Acumularea multor cunoștinte despre plante și nevoia de a preda mai departe aceste cunoașteri, m-au determinat să scriu mai multe cărți având ca tematică fitoterapia: Ghid de terapie naturistă, Mic tratat de fitomedicină vol I si II, Bazele fitoterapiei.

Cărțile au fost bine primite, fiind mai multe ediții pentru fiecare, momentan reeditez Tratatul de fitomedicină, de această dată are peste 2200 pagini în 3 volume. Aceasta este dovada că oamenii, lumea în sine, simte nevoia unei întoarceri la natură, la comuniunea cu mediul și la respectul față de ceea ce ne oferă pământul.

Este un adevăr indiscutabil pentru mine că dacă arăți naturii, mediului, pământului respectul și dragostea ta, ele îți vor întoarce aceste daruri pe care tu le oferi și te vor proteja.

Rep: Aveți mai multe brevete de invenție a unor produse medicamentoase din plante. Inclusiv un produs imunostimulator antitumoral. Ce plante și cum anume v-au ajutat în activitatea dvs.?

Dr. A.S.: Am încercat să îmi implinesc aici, la AS Medica Bucov, visul de o viață și anume să pun în același loc producția de medicamente din plante, laboratorul de analize, zona de consultații clinice și zona de ambulatoriu, de tratament spitalicesc. Nu mi-a trecut vreo secundă prin cap ideea că n-o să reușesc și vă spun și de ce: pentru că nicio secundă nu m-am gândit la acest centru medical ca la o afacere.

În permanență am fost și sunt în urmărirea îndeplinirii aceluiași obiectiv, aceluiași vis din copilărie: să pot aduce cât mai multă alinare, cât mai multă vindecare, cât mai multor oameni.

Crearea unor medicamente ca rezultat al cercetărilor mele de o viață a fost pasul logic și am fost absolut sigur că ele or să fie un mijloc eficient pentru alinarea celor suferinzi. Mă credeți sau nu, nu am avut nici cel mai mic dubiu că or să fie eficiente.

Primul brevet l-am obtinut cu produsul medicamentos VERALIN din Veronica officinalis (Ventrilica), pentru tratamentul ulcerului.

Un alt brevet este pentru produsul medicamentos imunostimulator antitumoral - ETRALIN, realizat din inflorescente de Trifoi roșu. Avem mii de pacienți care au beneficiat de acest fitopreparat, unii aflându-se în stadii terminale ale bolii, depășiți de orice altă posibilitate terapeutică și care trăiesc și astăzi.

Cei mai mulți sunt pacienții care au primit tratament chirurgical și atât în timpul chimio și radioterapiei cât și după pe o perioadă de 4-5 ani.

Un alt brevet este produsul medicamentos HEPALIN, realizat dintr-o combinare de plante pe care mi-a transmis-o domnul Gheorghe în urmă cu peste 40 ani și care si-a dovedit eficiența în toate studiile.

Hepalin se adresează pacienților cu hepatită acută și cronică, virală sau non virală, cirozelor hepatice de diferite etiologii, sindroamelor colestatice (icterice) genetice, colecistiteor cronice cu sau fără microlitiază.

De asemenea am realizat produsul medicamentos AS HEMA care se adresează trobocitopeniilor de diferite etiologii, inclusiv genetice și metroragiilor datorate disfuncțiilor hormonale. AS RENAL este foarte util in insuficiența renală, în stadiu predializă și în litiază renală (calcul de 3 cm topit pur și simplu fără nici un disconfort pentru pacient), în inflamații ale rinichilor, vezicii urinare sau prostatei.

AS DIGEST este o combinație de busuioc, cimbrișor, angelică și anason, foarte benefic în reglarea digestiei. Produsul AS IMUN FORTE cu echinaceea, scorțișoara, busuioc, gălbenele și fructe de afin previne și tratează rapid bolile infecțioase virale și bacteriene.

Rep: Există comunicare cu plantele?

Dr. A.S.: Eu cred că este posibilă comunicarea cu plantele, cu mediul înconjurător. Așa cum spuneam, trebuie doar să fii atent, să arăți dragostea și respectul pentru tot ce e în jur și să fii receptiv. Toate culturile, religiile și tradițiile lumii vorbesc despre această comuniune a omului cu natura, comuniune pe care cumva am mutilat-o, am anulat-o undeva în istorie.

În opinia mea, plantele sunt poate cel mai binevoitor și îngăduitor partener al nostru în această existență și sunt foarte dispuse să ne învețe, să ne ajute. Depinde de noi cât de deschiși suntem la această incredibilă dragoste pe care ne-o arată în fiecare clipă.

Geto-dacii, strămoșii noștri de pe aceste meleaguri, ne-au lăsat o moștenire bogată. Ei foloseau multe plante drept ierburi de leac. Ele și proprietățile lor, au fost transmise prin viu grai, din generație în generație, de la ”domnul Gheorghe”, la ”domnul Gheorghe”, până la noi.

De exemplu, multe dintre aceste plante folosite ca ierburi de leac încă de pe vremea geto-dacilor sunt considerate sfinte.

Poate cel mai bun exemplu de aplicare a acestor cunoștințe pentru vindecarea sufletului dar și a trupului îl reprezintă asocierea celor 32 de plante și rășini aromate în realizarea Marelui și Sfântului Mir. Studierea modului de preparare și a compoziției acestuia denotă un înalt nivel științific în ceea ce privește vibrațiile plantelor și uleiurilor volatile, pe care cumva, strămoșii noștri îl atinseseră.