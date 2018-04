Bomba ecologică din curtea Rafinăriei Vega trebuia eliminată din 2008! Instituțiile statului, complice la periclitarea sănătății populației

Observatorulph.ro continuă serialul dedicat uneia dintre cele mai grave probleme ecologice din Ploiești, gudroanele acide din incinta rafinăriei Vega aparținând grupului Rompetrol.

După ce ieri am publicat articolul Batalurile rafinăriei Vega, lacuri de otravă la 3 km de centrul Ploieștiului. Cum se văd din satelit astăzi vă prezentăm modul ineficient în care au tratat autoritățile de mediu aceasă problemă reală pentru sănătatea populației.

Chiar dacă vorbim de o poluare istorică, depozitarea reziduurilor petroliere din procesul de rafinare de la Vega încetând la sfârșitul anilor 90, acestea conțin subtanțe toxice, precum ”H2SO4 (acid sulfuric) şi NaOH (hidroxid de sodiu) și fracţiile mai grele de petrol lampant, motorină şi uleiuri”. Batalurile ocupă o suprafață de 83.000 de mp, iar cantitatea de gudroane acide depozitată este estimată la circa 270.000 m³.

Evident, problema este cunoscută dintodeauna de către autoritățile de mediu, care au manifestat mai mult decât ”înțelegere” față de foștii și actualii administratori ai rafinăriei. Aceștia s-au obligat în nenumărate rânduri la acțiuni de ecologizare, așa cum au făcut până acum celelalte rafinării din zonă, precum Petrotel Lukoil sau Petrobrazi OMV.

Bomba ecologică de la Vega este menționată într-un raport al Prefecturii Prahova din 2013, astfel:

”SC ROMPETROL RAFINARE SA – Punct de lucru Rafinaria Vega Ploiesti detine Autorizatia integrata de mediu Nr. 23 revizuita in data de 23.11.2010, emisa de ARPM Pitesti, iar in prezent se afla in procedura de revizuire a Autorizatia integrate de mediu, ( revizuire solicitata prin adresa nr. 2694/16.09.2011 la ARPM Pitesti ), documentatia fiind depusa la APM Prahova.

Din Planul de actiune, societatea a realizat in termenul stabilit masura privind reabilitarea rezervoarelor A 54 si T 13 si masura privind alicarea de vopsea speciala cu indice de reflexie a caldurii de min. 70%.

Nu a fost realizata masura privind eliminarea gudroanelor acide si a reziduurilor petroliere, masura ce a avut termen de finalizare, 31.12.2012”.

Problema este cunoscută și autorităților centrale. Astfel, într-un raport al Ministerului Dezvoltării din același an 2013 aflăm că ”SC ROMPETROL Rafinaria VEGA SA Ploiesti s-a angajat ca, pana in anul 2008, sa proceseze intreaga cantitate de deseuri depozitate in batalurile de gudroane acide ale rafinariei, iar pana in anul 2010 sa realizeze decontaminarea solului, dupa golirea treptata a batalurilor”.

Suntem în anul 2018 și...degeaba.

În anul 2017, comisarii Gărzii de Mediu Prahova au aplicat patru amenzi SC Rompetrol Rafinare SA – punct de lucru Rafinaria VEGA Ploiesti – din care – 1 amenda in valoare de 50.000 lei conform art. 96, alin 3, pct 1din OUG 195/2005 deoarece nu a realizat in totalitate si la termen masura trasate la controlul anterior, 1 amenda in valoare de 30 000 conform art. 24, alin 1, lit c din L.59/2016 deoarece societate nu a actualizat notificarea cu cantitatile de reziduuri petroliere depozitate in batalurile existente pe amplasament, 1 amenda in valoare de 50 000 lei comform art. 73, alin1, lit e, din l 278/2013 pentru depasirea valorii limita a indicatorului hidrogen sulfurat fata de valoarea prevazuta de STAS 12574/87 si 1 amenda in valoare de 100 000 lei conform art. 73, alin 1 , lit e, din L 278/2013 privind emisiile industriale pentru nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu si s-a propus suspendarea actului de reglementare.

Cu alte cuvinte, comisarii de mediu au propus suspendarea funcționării rafinăriei. Ce a urmat?

APM Prahova dă curs solicitării Gărzii de Mediu Prahova, însă decizia de suspendare a autorizației de mediu este contestată în instanță de Rompetrol, la Constanța.

Răspunsul APM Prahova transmis observatorulph.ro privind situația batalurilor de la Vega: