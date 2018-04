Batalurile rafinăriei Vega, lacuri de otravă la 3 km de centrul Ploieștiului. Cum se văd din satelit

Începând de astăzi, observatorulph.ro publică primul articol dintr-un serial despre pericolul pe care îl reprezintă reziduurile petroliere din incinta rafinăriei Vega aparținând grupului Rompetrol.

De 20 de ani, autoritățile închid ochii la o bombă ecologică

Chiar dacă vorbim de o poluare istorică, indiferent cine au fost administratorii rafinăriei Vega (statul român prin Ministerul Economiei, magnatul Dinu Patriciu, Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan – KazMunayGas sau, mai nou, Gigantul chinez CEFC), aceștia au avut obigația contractuală de a ecologiza batalurile pline până la refuz cu reziduuri petroliere.

Sub ochii indiferenți ai autorităților de mediu (APM, Garda de Mediu), autorităților locale (Primăria Ploiești) sau județene (Prefectura Prahova) batalurile otrăvesc mediul înconjurător al ploieștenilor și blejoienilor, acestea aflându-se la mai puțin de 3 km de Palatul Administrativ.

Astăzi vă prezentăm, ”cu materialul clientului”, cât de mari sunt și ce substanțe periculoase conțin aceste bataluri, precum și ultima promisiune a reprezentanților rafinăriei privind ecologizarea lacurilor de otravă.

Ecomaster, parte a grupului Rompetrol: batalurile de la Vega conțin acid sulfuric și reziduuri petroliere

Astfel, potrivit unei prezentări a firmei de ecologizare Ecomaster din grupul Rompetrol aflăm că ”în batalurile din cadrul Rafinăriei Vega Ploieşti s-au depozitat, de-a lungul unei perioade de aproximativ 80 ani, reziduuri petroliere care conţin, în mare parte, gudroane acide rezultate din procesul de rafinare cu H2SO4 (acid sulfuric) şi NaOH (hidroxid de sodiu) a fracţiilor mai grele de petrol lampant, motorină şi uleiuri”.

Din documentul respectiv aflăm că aceste bataluri reprezintă atât pentru Rafinăria Vega cât şi pentru vecinătăţi o sursă majoră de poluare a factorilor de mediu – sol şi apă freatică. Nu aceeași părere o au autoritățile sanitare prahovene, dar acesta este un alt subiect asupra căruia vom reveni zilele următoare.

Cantitatea de gudroane acide depozitată în bataluri este estimata la circa 270.000 m³

Dintr-un alt document, PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Nr. 4348 din 30.04.2014 al Ageniei pentru Protecția Mediului Prahova, aflăm și suprafața de teren afectată de această sursă de poluare istorică.

”Batalurile de gudroane acide (14) sunt situate in partea de nord a amplasamentului rafinariei si ocupa o suprafata de 83 800 mp. In batalurile de gudroane acide (batalurile 7- 20), sunt depozitate produse si sub-produse din rezervoare de hidrocarburi petroliere precum si namol de la separatorul final de deseuri petroliere. Batalurile de la 7 la 12 au ajuns la capacitatea lor maxima de stocare. Apa de ploaie colectata de pe suprafata acestora este pompata in sistemul de canalizare al rafinariei. Batalurile 13-15 sunt conectate si separate numai de frontiera digurilor, varfurile acestora sunt sub nivelul depozitelor. Gropile au ajuns la capacitatea lor maxima de stocare. Apa de ploaie curge de la batalul 13 pana la batalul 15 unde este evacuata in sistemul de canalizare al rafinariei. Batalurile 16 si 19 sunt conectate si separate doar de diguri perimetrale care, in unele cazuri, sunt sub nivelul depozitelor. In batalul 18, au fost realizate operatiuni de excavare si eliminare gudroane acide pana la 31.12.2009. In prezent batalul este umplut pana la 2/3 din capacitate cu apa din precipitatii. Batalurile16 si 19 sunt dispuse si conectate intr-o maniera similara cu o cutie dreptunghiulara. Apa de ploaie colectata de pe batalurile 16-19 este evacuata in cascada de la un batal la altul fiind colectata in batalul 19. Din batalul 19, apa curge in separatorul de ulei principal la batalul 20 si evacuata in canalizarea rafinariei. Batalul 20 este situat in sud aproape de batalurile 16-19 si ocupa o suprafata de aproximativ 0,63 ha. In batalul 20 sunt stocate deasemenea gudroane acide. Potrivit investigatiilor geofizice efectuate in Februarie-Martie 2010 de Geo Remediation SR, cantitatea de gudroane acide depozitata in bataluri este estimata la circa 270.000 m³.

Riscuri uriașe: spărturi în diguri, emisii de S02

Dintr-un alt document, intitulat ”MEMORIU DE PREZENTARE "REABILITAREA SI AMENAJAREA ZONEI DE TEREN DIN INCINTA SC ROMPETROL RAFINARE SA– RAFINARIA VEGA, PLOIESTI, PE CARE SUNT AMPLASATE BATALURILE CONTINAND GUDROANE ACIDE SI REZIDUURI PETROLIERE” din 24 APRILIE 2014 și înaintat APM Prahova de Rompetrol Rafinare aflăm și care erau riscurile la acea data pentru ecologizarea batalurilor:

”În ceea ce privește securitatea, remedierea batalurilor de gudroane acide va avea in vedere următorii factori de risc:

Conținutul batalurilor: gudroanele acide și apa de la suprafața batalurilor, cu un pH de 2-4, in unele locuri mai puțin de 2, periculoase pentru sanatatea umana si mediu si utilaje.

Instabilitatea digurilor: Conform rezultatelor măsurătorilor geofizice (Geo Remediation SRL, martie 2010), s-au identificat fisuri și sparturi în digurile de la batalurile 18 și 19 și 18 și 17.

Emisiile potențiale de SO2 (un gaz iritant, toxic, mai dens decât aerul): Pentru a minimiza aceste emisii la batalurile 7-15, se va menține un strat de apa de suprafata existenta pe bataluri. Prin urmare, sectionarea batalurilor se poate face cu ajutorul santurilor, zidurilor diafragma sau barajelor. Emisiile trebuie să fie ținute sub control în ceea ce privește personalul care lucrează pe amplasament, localnicii și mediul înconjurător.

Eventuala prezență a munitiilor neexplodate din al Doilea Război Mondial: masuratori magnetice au fost efectuate pentru a descoperi obiecte feromagnetice îngropate, în special muniții neexplodate (UXO).

Conducte cu produse inflamabile și explozive existente lângă zonele rezidențiale. Fiecare dintre aceste riscuri sunt o provocare in sine iar interactiunea dintre aceste riscuri individuale poate conduce la o reactie in lant a evenimentelor.

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții Rompetrol Rafinare S.A au transmis următorul punct de vedere:

"Societatea Rompetrol Rafinare S.A. este titulara proiectului „Reabilitarea şi amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARE S.A. – Rafinăria VEGA Ploieşti, pe care sunt amplasate batalurile conţinând gudroane şi reziduuri petroliere, din Ploieşti, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova", pentru care a fost obţinut acord de mediu in anul 2015.

Obligaţia referitoare la batalurile de gudroane acide şi reziduuri petroliere a fost asumată prin contractul de privatizare a Rafinariei Vega în anul 1999. Deseurile care exista in bataluri in prezent au fost depozitate, in proportie covarsitoare, in perioada anterioara privatizarii Rafinariei Vega (1905-1999).

In documentatia pusa la dispoziţie de autorităţi în dosarul de privatizare s-a consemnat că lucrările aferente proiectului de reabilitare ar fi urmat să vizeze o cantitate de cca. 62.000 tone deşeuri. În realitate însa, in cadrul demersurilor indeplinite de societate în vederea executării proiectului de reabilitare, s-a constatat ca volumul total de deseuri este de cel putin 4 ori mai mare.

Dată fiind preocuparea continuă a Societatii de eliminare a deşeurilor de gudroane acide din bataluri, în perioada 2002-2011 a fost eliminată, prin operatori economici autorizaţi, o cantitate totala de aproximativ 80.000 tone deşeuri, asadar mai mare decat cea mentionata in cadrul procesului de privatizare. Costurile aferente acestor operaţiuni au fost de cca. 17.4 milioane USD.

Unitatea de producție din Ploiești a fost înființată în 1905, iar din momentul privatizarii a fost transformată dintr-o rafinărie clasică care procesează țiței și obtine carburanti într-un furnizor de produse speciale, cum ar fi bitum, solvenți și combustibili lichizi.

In prezent, societatea deruleaza un amplu proces de selecție a unei companii cu experiență in domeniu, pentru a realiza decontaminarea și ecologizarea completa a batalurilor din Rafinăria Vega Ploiești, activitatile aferente acestui proiect fiind atent monitorizate de autoritatile competente.

Rompetrol Rafinare – rafinăria Vega Ploieşti isi defasoara activitatile in accord cu standardele nationale si internationale de mediu, dar si cu legislatia in vigoare." (va urma)

FOTO Cum se văd din satelit lacurile de otravă din incinta rafinăriei Vega (sursa: Google Maps)