Mihai a terminat Dreptul ca să transforme bărbații în domni. Povestea unei afaceri cu stil din Ploiești

Înainte să citiți acest text aflați că fac parte din categoria celor 99% dintre invitații de la nuntă/botez/petreceri/etc, care abia așteaptă să-și dea jos cravata de la gât. Asta deoarece bucata aia de material strânge mai tare decât funia pe un condamnat. După ce i-am aflat povestea lui Mihai Beznea, un ploieștean de 26 de ani, care a absolvit Facultatea de Drept ca să vândă accesorii vestimentare pentru bărbați (mama lui n-a fost tocmai fericită când i-a dat vestea) o să-mi comand un papion. Și nu unul oarecare, ci de lemn sau sticlă, încă nu m-am decis. 😊

James Bond în blugi și tricou pătat de maioneză n-ai să vezi

Femeile își doresc să-și facă selfie alături de bărbați eleganți, îmbrăcați în costum, cu cravată/papion, cu butoni în culoarea batistei de la sacou. Pe scurt, modelul James Bond all-time. Bărbații își doresc blugi, a se citi singura pereche din cele zece în care se simt bine încă din liceu dar, care acum arată jalnic. Aceștia trebuie musai să se ”asorteze” cu un tricou ieftin, numai bun de murdărit cu o picătură de vin roșu sau de sosul plin de calorii. Ei bine, ploieșteanul Mihai Beznea a pariat pe femei și s-a apucat de vândut accesorii vestimentare pentru bărbați. Cum a ajuns să-i reușească această mutare? Citiți-i povestea că merită!

Prima comandă online i-a plasat-o un prieten ca să-i dea aripi în afaceri

Absolvent al Colegiului Nichita Stănescu din Ploiești, unde se face carte, dovadă faptul că a intrat printre primii la Drept (la stat, fără taxă, cu examen), Mihai s-a apucat în anul al doilea de facultate de ”biznis”. ”În anul 2014 am deschis, dacă pot spune așa, un magazin online cu accesorii de telefoane mobile. Atunci am considerat că mă pot ocupa de afacere fără să renunț la cursuri și s-a dovedit a fi o decizie inspirată. Îmi aduc și acum aminte, cu plăcere, de prima comandă. Era o husă de Iphone 4, despre care aveam să aflu mai târziu că a venit de la un prieten, ca să mă ajute să pornesc cu dreptul în afacere😊. Atunci am fost cel mai fericit om din lume! A fost o senzație unică și credeam că voi da lovitura” povestește Mihai.

Mama încă mai speră să-l vadă în robă de avocat

Timp de doi ani vânzările de accesorii GSM i-au asigurat un trai decent pentru un student venit din provincie la studii în Capitală, însă numărul uriaș de modele de huse de telefoane, care implica asigurarea unor stocuri costisitoare, l-a determinat să schimbe profilul magazinului online. Deși a terminat Dreptul, Mihai a simțit că nu este momentul să înceapă o carieră de avocat, de exemplu, așa că, după facultate, și-a dedicat tot timpul afacerii pe care o crescuse din studenție. Mama sa îl susține, chiar dacă probabil încă mai speră să-l vadă practicând o meserie bănoasă.

De la accesorii GSM la papion și cravată. Ce-a fost în capul lui?

”În anul 2016, am decis să mă adresez unei piețe de nișă, în speță accesorii vestimentare. Am testat mai întâi piața și, după ce am vândut primele trei papioane, ne-am extins oferta, la 400 de produse prezente acum în magazinul nostru onore.ro. Comercializăm papioane, cravate, butoni, batiste, butoniere ptr reverul sacourilor și, de curând umbrele sau genți de voiaj. În decembrie 2017 am deschis un stand și în Galeriile Comerciale Winmarkt din centrul Ploieștiului pentru că am simțit nevoia și de a oferi consiliere clienților”, povestește Mihai.

Nu îi este rușine să vândă cot la cot cu singurul angajat

La 26 de ani, antreprenorul Mihai Beznea gândește ca un om de afaceri școlit în Occident. Pentru a reduce costurile, își vinde singur marfa, alături de o colegă. Îl ajută și look-ul, de care a avut grijă încă din adolescență, prin baschet și ore îndelungate petrecute la ”sală”. Poate așa se explică de ce, în luna cadourilor, 60% dintre clienți au fost doamne și domnișoare, care le-au făcut surprize domnilor din viața lor. Cel mai bine vândut rămâne setul de accesorii pentru evenimente (papion, batistă și butoni), fiind și cea mai simplă metodă pentru domni de a se ”accesoriza” integral.

Cele mai mari vânzări sunt în online

Grosul vânzărilor rămâne însă în online, pe onore.ro, produsele comercializate de Mihai fiind disponibile și pe emagro, okazii.ro, shopmania.ro sau compari.ro. Accesoriile sunt fabricate exclusiv în România și China, cu mențiunea că produsele asiatice sunt de cea mai bună calitate. Prețurile practicate ar putea fi considerate derizorii în București (un papion sau o cravată costă între 25 și 60 de lei), însă Mihai a ținut cont de posibilitățile ploieștenilor de cumpărare, care sunt mult mai mici decât ale ”capitaliștilor”. Vânzările, mai ales cele din online, îi asigură un trai decent, însă nu renunță la magazinul ”fizic” pentru că îi place să-și cunoască clienții în mod direct.

Ultima fiță: șosete colorate, asortate cu cravata

”Încercăm să ne diversificăm oferta introducând produse exclusiviste, precum modele de papion confecționate din lemn sau sticlă, precum și cu șosete colorate pentru că noua modă presupune asortarea acestora cu accesorii clasice, precum cravata”, spune tânărul ploieștean. Când nu vinde la raft, nu aleargă la depozit sau nu scanează piața, Mihai trece pe la sală pentru a compensa statul în scaunul mașinii, iese în oraș cu prietenii și ”devorează” filme.

P.S. Fetelor, îl puteți găsi pe Mihai o zi din două, la standul cu accesorii pentru bărbați amenajat în pasajul care unește Omnia de Galeriile Comerciale sau la un click distanță, pe onore.ro.

Galerie FOTO Mihai și-a propus să ”vindece” bărbații de fobia accesoriilor vestimentare :)