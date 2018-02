Secretul delicioaselor prăjituri Ana State din Ploiești: ”Folosim unt, în loc de margarină și fructe în loc de e-uri”

Ploieșteanul Gabriel State se poate mândri că deține un laborator și două cofetării cu care s-a impus rapid pe o piață unde concurența este mai dură decât în multe alte domenii. Recunoaște că nu ar fi reușit în afacerea cu dulciuri fără soția sa, Ana, cea care dă și numele cofetăriilor.

Până să ajungă un cofetar renumit, Gabi, cum îi spun prietenii, și-a deschis în 1995 o brutărie. Timp de 20 de ani a produs pâine, însă a renunțat la afacere în toamna anului 2014, când aceasta nu mai era rentabilă. Atunci și-a urmat instinctul dezvoltat din copilărie, pasiunea pentru a prepara dulciuri, și a transformat brutăria într-un laborator de cofetărie.

”La început ne-a fost destul de greu, pentru că eram noi pe o piață în care alții s-au impus încă din anii 90. Am fost conștient că pentru a-mi forma o clientelă fidelă trebuie să vin cu ceva nou, așa că am ales să merg pe principiul calității, nu pe cantitate. Am rămas fidel rețetelor care se bazează pe ingrediente 100% naturale, fără e-uri. În tot acest timp mi-a fost alături soția, Ana, fără de care nu știu cum m-aș descurca. Ea se ocupă de clienți, producție, livrări, furnizori, etc”, povestește Gabriel State.

Alături de soția sa, acesta muncește cot la cot cu angajații din laborator și cofetării. ”Suntem o familie formată din 52 de membri. Nimeni nu este șef, toți suntem colegi. Fără munca lor nu am fi ajuns aici”, recunoaște cel care urăște termenul de ”patron”.

Secretul succesului: materii prime naturale, de calitate

Gabriel susține că secretul succesului îl reprezintă calitatea materiei prime. ”Folosim exclusiv unt, de producție autohtonă, chiar dacă s-a scumpit la un moment foarte mult, ajungând la 50 de lei kg. La noi în rețetar nu există cuvântul margarină. Folosim ouă pasteurizate, din motive de siguranță alimentară, ciocolată belgiană, unt de cacao și fructe” dă din ”casă” cofetarul de 48 de ani. Pentru că aspectul prăjiturilor și torturilor este foarte important, la Ana State se folosesc coloranți naturali, chiar dacă sunt mult mai scumpi decât ”tradiționalele” e-uri. Puțini știu, de exemplu, că un flacon de 40 de grame costă 150 de lei, față de 10 lei cât costă varianta profitabilă pentru producător, care dăunează însă grav sănătății consumatorilor.

Școlit la cei mai mari cofetari din Europa

Pentru a ține pasul cu exigențele tot mai mari ale clienților, Gabi a urmat numeroase cursuri de specializare în țări precum Franța sau Italia. Deloc ieftine (între 700 și 1000 de euro pentru 2-3 zile) acestea fac toți banii. ”Am învățat de la cei mai buni maeștri cofetari să fac produse de top, care au câștigat premii internaționale. Acum, acestea pot fi savurate și la Ploiești”, spune, cu mândrie locală, cofetarul șef de la Ana State.

Vrea să elimine zahărul din prăjituri

Paradoxal, în vitrinele cofetăriilor Ana State (una este vis-a-vis de Hotel Prahova, cealaltă pe strada Lupeni, în piața Anton) se regăsesc torturi și prăjituri fără zahăr. ”Am început să înlocuim zahărul cu stevia, un îndulcitor apreciat pentru ca nu are calorii, nu are carbohidrați și are indice glicemic zero. Vrem să arătăm că dulciurile pot fi și sănătoase”, glumește Gabi. Pe lista prăjiturilor vândute la Ploiești și-au făcut loc și dulciurile vegan, apreciate de cei care au adoptat acest stil de alimentație.

Produce înghețată italiană adevărată, cu termen de valabilitate redus

Clienții fideli ai cofetăriilor Ana State au fost cuceriți în sezonul estival trecut de gustul înghețatei artizanale preparate de Gabriel, după ce a fost în Italia să afle secretul ”gelateriei” adevărate. ”Folosim lapte și fructe, fără conservanți sau emulgatori care măresc termenul de valabilitate până la 24 de luni. Înghețata noastră se poate consuma doar în câteva zile” susține acesta.

”Vom face un laborator unde clientul va urmări procesul de producție”

Gabriel și Ana State au planuri mari. Ei construiesc un laborator care va fi printer cele mai moderne din țară. Clienții vor avea astfel posibilitatea de a urmări în direct cum se prepară produsele delicioase, iar aici vor fi școliți și viitorii cofetari. ”Clientul va putea vedea în direct cum preparăm dulciurile, iar laboratorul va avea și un punct de desfacere, direct la sursă. Colaborăm deja cu fostul UCECOM pentru a forma cofetari adevărați, care lipsesc acum de pe piață. Îmi doresc să le împărtășesc chiar eu tainele pasiuniii pentru dulciurile de calitate” mărturisește maestrul cofetar.

Prăjituri la modă

Când soții State au pornit afacerea, în cofetăriile lor predominau prăjiturile tradiționale, precum savarina, ora 12 sau eclerul. Acum, printre zecile de produse regăsim prăjitura vegan, tortul indian sau mouss-urile de tot felul. ”Pot spune că la modă este mouss-ul de ciocolată pentru care folosim ingrediente din Belgia și Franța. Sunt scumpe, dar calitatea face diferența. Primim tot mai multe comenzi pentru amenajare de candy-bar, fiind preferate la evenimente precum nuntă sau botez”, spune Gabriel. Prăjitura sa preferată este cea indiană, cu infuzie de ceai și bergamotă, un fruct celebru mai ales pentru nuanța de parfumuri.

Cel mai mare tort marca Ana State a fost unul de nuntă, de 45 de kg, iar cea mai neobișnuită formă de tort a fost un bust, solicitată de o doamnă la aniversarea de 40 de ani a soțului său.

Când are timp se refugiază în natură

Când nu urmează cursuri de specializare sau nu prepară dulciuri, Gabriel se refugiază în natură, fiind un pasionat de vânătoare și pescuit. Își iubește enorm soția, fără de care ar fi ”termina”, după cum recunoaște, și cei doi copii. Regretă că, până acum, niciunul nu pare interesat să le calce pe urmele de cofetari, dar timpul nu este pierdut :)

Galerie FOTO Torturile Ana State sunt mai gustoase decât par :)

Soții Ana State în puținul timp liber pe care îl au la dispoziție (foto arhivă personală)

Cum va arăta noul laborator al cofetăriilor Ana State

Alături de maeștri cofetari internaționali