Cel mai bun spot pentru promovarea unei afaceri din Prahova

Nu ești vizibil, nu exiști! Deși clubul de fitness și forță Titan Academy a debutat ca un business cu succes fulminant, profesioniștii știu ce înseamnă promovarea.

În 25 de ani am văzut tot ce înseamnă tentativă de promovare a unui business local, însă de prea puține ori am constatat depășirea unui nivel mediocru.

Surpriza plăcută a venit de la promotorii Titan Academy, cu un spot de prezentare care din punct de vedere tehnic poate rivaliza cu realizări similare, cel puțin de nivel național. Și mai mare a fost uimirea, când am aflat că cel care a produs materialul este la prima încercare de acest gen. Aș fi putut paria că are cel puțin 10 ani de experiență. Are însă mai mult de atât... are talent.

Nu știu dacă, unde și când se va difuza, dar știu că ar fi păcat să nu penetreze peisajul promovării, dominat de banal sau prost-gust.

Uneori, business-ul este atât de bine făcut, încât nu ai nevoie de scenarii, ci doar de simpla prezentare a ceea ce faci.

video: Titan Academy/Dimitrie Vadim Stănescu