Scandal monstru pe tema salariilor între angajații Primăriei Ploiești și cei de la SPFL

Întregul scandal pleacă după ce, în luna decembrie 2017, aleșii locali au aprobat noile salarii de bază din cadrul Primăriei Ploiești, dar și de la Serviciul Public Finanțe Locale. Atenție, nimeni nu se plânge de cuantumul salariilor aprobate, care sunt cu mult peste ce ar fi putut visa, în urmă cu câțiva ani, un funcționar public. Adică vorbim de salarii care pleacă de la câteva sute de euro și ajung chiar la peste 2.700 de euro. De vină ar fi, spun cei nemulțumiți, faptul că angajații Primăriei Ploiești câștigă mai puțin față de cei de la Serviciul Public Finanțe Locale.

În acest context, Sindicatul Liber și Independent al Primăriei Ploiești a notificat comisiile din cadrul Consiliului Local solicitând modificarea hotărârii Consiliului Local din luna decembrie 2017, astfel încât să existe un salariu unic și unitar pentru aceeași funcție deținută de un funcționar public din Primăria Ploiești și de cel care lucrează la SPFL Ploiesti.

Astfel, se pleacă de la ideea că, în luna iulie 2017 când salariile au fost majorate la nivelul administrației locale, salariul de bază a fost stabilit în funcție de un coeficient aprobat de Consiliul Local, acesta fiind la același nivel atât în Primăria Ploiești, cât și la Serviciul Public Finanțe Locale. Singura diferență era că, potrivit legii, funcționarii publici de la SPFL au beneficiat anul trecut de un stimulent. Astfel, salariul de bază era calculat prin înmulțirea coeficientului cu salariul minim pe economie, care la acea dată era de 1.450 de lei.

În luna decembrie 2017, când au fost stabilite noile salarii de bază, astfel încât de la 1 ianuarie 2018 contribuțiile să treacă din sarcina angajatorului la angajat, fără să fie influențat salariul net, și în contextul în care tot de la 1 ianuarie 2018 salariul minim pe economie a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, angajații din primărie au constatat că prin proiectul aprobat de aleșii locali coeficientul în funcție de care se calculează salariul brut diferă față de cel al angajaților de la SPFL.

Astfel, conform noii hotărâri aprobate, de la 1 ianuarie, un șef de birou din cadrul Primăriei Ploiești va avea un salariu brut de 9.348 de lei, față de 7.772, cât era în luna iulie, însă pentru a se ajunge la această valoare coeficientul luat în calcul a scăzut de la 5,36 la 4,92, având în vedere creșterea salariului minim pe economie de la 1.450 lei la 1.900 de lei.

Prin comparație, funcționarul public, cu aceeași încadrare, dar de la Serviciul Finanțe Locale Ploiești, care avea în luna decembrie 2017 un salariu brut de 7.772 lei, la care se adăuga stimulentul de 200 de lei va avea din luna ianuarie 2018 un salariu brut de 9.574, coeficientul fiind de 5,04. Iar acest lucru a fost posibil prin includerea valorii stimulentului în salariu, având in vedere că potrivit legii angajații de la finanțe nu mai au dreptul la acest stimulent.

Reprezentanții SPFL spun însă că salariul trebuie stabilit și în funcție de complexitatea activității depuse de fiecare angajat la locul de muncă.

„Legislativul spune că salariile se fac pe criterii de competențe. Eu am în subordine 148 de oameni, iar SPFL nu are director adjunct. Un șef de serviciu de la SPFL are în subordine 30 de oameni. La Primăria Ploiești vă întreb câți oameni are în subordine un șef de birou? Angajații de la SPFL au program de lucru cu publicul non-stop. Pe de altă parte vorbim de un drept câștigat în luna iulie. Diferența este de 100 - 150 de lei brut, În al doilea rând, în luna iulie 2017 când s-au aprobat salariile de bază, iar legea prevedea acordarea de stimulente, pentru a ne încadra în buget, stimulentele au fost prevăzute la un nivel mai mic față de cel care era normal, cu promisiunea că, de la 1 ianuarie 2018, va fi prevăzută valoarea stabilită de lege. Numai că legea a fost modificată și nu mai sunt acordate stimulente de la 1 ianuarie 2018 Dar peste tot în țară, la Oradea, Constanța, București, salariile angajaților de la Finanțe sunt mai mari față de cele din Primărie. Ideea este că orice drept câștigat, conform Constituției, nu poate fi anulat. Pe de altă parte, sunt șefi de serviciu la SPFL care aduc la bugetul local zeci de milioane de lei, iar juristul nostru are zeci de procese. Eu zic că ar fi bine ca fiecare să ne vedem de munca pe care o desfășurăm”, a declarat pentru Observatorulph.ro Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

Una peste alta, în cazul în care nu se va lua nicio măsură pentru modificarea hotărârii de Consiliu Local din decembrie 2017, sindicaliștii sunt deciși să atace în instanță actul normativ, bineînțeles după ce vor face și o plângere prealabilă la Prefectura Prahova.

Până acum notificarea transmisă de sindicat a ajuns pe masa primarului, viceprimarilor, secretarului și la Direcția Juridică, precum și în atenția consilierilor locali.