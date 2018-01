O ploieșteancă s-a trezit cu impozit pe o mașină pe care nu o deține în realitate

Chiar dacă pare greu de crezut, o ploieșteancă a fost pusă în situația de plăti un impozit imens pentru o mașină pe care nu a cumpărat-o și nu a deținut-o niciodată. Cum a fost posibil? O persoană ”bine intenționată” a intrat în posesia unei copii de pe buletinul acesteia a mers la SPFL Ploiești și a reușit fără nicio problemă să înregistreze o mașină pe numele ei.

Atragem atenția că oricine se poate trezi într-o astfel de situație și pentru remedierea ei trebuie sesizată de urgență Poliția și Serviciul Public de Finanțe Locale. Pentru că cineva tocmai v-a furat identitatea, faptă pedepsită de Codul Penal. În cazul cumpărării unei mașini vânzătorul nu are obligația legală de a însoți cumpărătorul în momentul în care acesta din urmă o înregistrează la Serviciul Public de Finanțe Locale de care aparține (are domiciliul).

Vă prezentăm mai jos sesizarea primită pe adresa redacției. Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere SPFL Ploiești și Inspectoratului Județean de Poliție Prahova cu privire la stadiul dosarului penal.

”Astăzi, 12.01. 2018 am fost la Financiar ca să întreb de ce impozitul auto este de 4 ori mai mare decât anul trecut și am aflat cu stupoare faptul că pe numele meu apare cum că aș fi cumpărat o altă mașina, de o capacitate cilindrica mult mai mare de la un anumit domn cu domiciliul în aceeași localitate, Ploiești, în data de 20 Octombrie 2017, lucru total neadevărat.

Am cerut detalii iar cei de la Fisc au adus dosarul și am observat faptul că pe lângă actul de vânzare-cumpărare completat la calculator (ca așa se face acum) apare o semnătura care nu îmi aparține (falsă) și atașată copia mea de pe buletin. De unde sa aibă acest domn copia mea de pe buletin?! Cum sa declare cineva în numele meu un autoturism dacă eu nu sunt de față? Doar cu o copie de pe buletin? Cum s-a făcut acest contract de vânzare-cumpărare la xerox dacă nu au fost prezente ambele persoane?! Trebuie să îmi schimb buletinul, să mă mut din România acum? Ce e e de făcut?

Am fost la Politie și am depus plângere penală pentru că doar așa poate fi scoasă mașina de la impozit. Ulterior, la ușa mea s-a prezentat persoana în cauză care a fost anunțată de la Financiar de faptul că i se va face o plângere penală pentru fals și uz de fals.

Persoana în cauza susține faptul că a vândut mașina unui tip pe nume SXXXXX care a venit cu o tipă și a cerut ca acel contract de vânzare-cumpărare să fie făcut pe numele ei și așa i-a dat copia de buletin care, din păcate, era a mea.

Astăzi am tot stat și am derulat filmul evenimentelor și am legat puțin lucrurile. Pe data de 20 septembrie am vândut o mașină pe care am radiat-o în aceeași zi în regim de urgență (asta pentru ca sunt în concediu de creștere copil și îmi e greu să mă deplasez) și numai acea persoana ar fi putut intra în posesia copiei actului de identitate, pentru că așa e procedura.

Pe data de 20 octombrie a avut loc falsul. Va voi tine la curent cu rezolvarea acestui caz, mai ales ca nu e singurul.

Nu vreau ca și alți oameni să treacă prin ceea ce trec eu, de aceea ar trebui să fie avertizați și să ceară detalii la Financiar în cazul în care li se pare ca plătesc mai mult.”